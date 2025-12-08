Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря, по предварительным данным, исполнены на 5,08 триллиона рублей, или на 84,7% от плана на 2025 год, сообщается в материалах Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря, по предварительным данным, исполнены на 5,08 триллиона рублей, или на 84,7% от плана на 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 декабря 2025 года – составило 5 077,4 млрд рублей или 84,7 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.

На 1 декабря лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" - 91,7%; "Молодежь и дети" - 89,2%; "Эффективная и конкурентная экономика" - 87,8%; "Семья" - 86%; "Продолжительная и активная жизнь" - 84,9%, "Инфраструктура для жизни" - 85,6% и "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 85,6%.

За ними следуют "Новые технологии сбережения здоровья" - 82,4%; "Туризм и гостеприимство" - 80,4%; "Кадры" - 74%; "Беспилотные авиационные системы" - 70,8%; "Эффективная транспортная система" - 69,4%; "Новые атомные и энергетические технологии" - 67,6%, "Экологическое благополучие" - 67,4%.