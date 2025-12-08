Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов
15:55 08.12.2025 (обновлено: 15:58 08.12.2025)
Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов
Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов - РИА Новости, 08.12.2025
Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря, по предварительным данным, исполнены на 5,08 триллиона рублей, или на 84,7% от... РИА Новости, 08.12.2025
экономика, россия
Экономика, Россия
Минфин рассказал о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов

Расходы бюджета на нацпроекты на 1 декабря исполнены на 84,7%

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря, по предварительным данным, исполнены на 5,08 триллиона рублей, или на 84,7% от плана на 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 декабря 2025 года – составило 5 077,4 млрд рублей или 84,7 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.
На 1 декабря лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" - 91,7%; "Молодежь и дети" - 89,2%; "Эффективная и конкурентная экономика" - 87,8%; "Семья" - 86%; "Продолжительная и активная жизнь" - 84,9%, "Инфраструктура для жизни" - 85,6% и "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 85,6%.
За ними следуют "Новые технологии сбережения здоровья" - 82,4%; "Туризм и гостеприимство" - 80,4%; "Кадры" - 74%; "Беспилотные авиационные системы" - 70,8%; "Эффективная транспортная система" - 69,4%; "Новые атомные и энергетические технологии" - 67,6%, "Экологическое благополучие" - 67,4%.
Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 66,8%; "Новые материалы и химия" - 66,7%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 64,1%; "Средства производства и автоматизации" - 62,9%.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний
3 декабря, 07:38
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
