Компании из США хотят расширить присутствие в России, заявили в AmCham - РИА Новости, 08.12.2025
01:32 08.12.2025
Компании из США хотят расширить присутствие в России, заявили в AmCham
Компании из США хотят расширить присутствие в России, заявили в AmCham - РИА Новости, 08.12.2025
Компании из США хотят расширить присутствие в России, заявили в AmCham
Американские компании хотят расширить присутствие на рынке РФ, заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T01:32:00+03:00
2025-12-08T01:32:00+03:00
Компании из США хотят расширить присутствие в России, заявили в AmCham

Глава AmCham Эйджи: американские компании хотят расширить присутствие в России

Доллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Доллары США и рубли. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американские компании хотят расширить присутствие на рынке РФ, заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи.
"Отмена запрета на инвестиции - это наш приоритет №1. Компании, которые остались в России, очень бы хотели расширяться, а те компании, которые ушли или еще не приходили, хотели бы иметь такую возможность в будущем", - сказал Эйджи газете "Известия".
При этом он отметил положительные сигналы, которые начали появляться после смены власти в Белом доме. По его словам, Американская торговая палата в РФ видит готовность налаживать диалог, и это очень их радует. Эйджи думает, что президент США Дональд Трамп - это такой же "крутой бренд, как Трамп-бизнесмен". Глава AmCham надеется, что "Трамп-президент услышит Трампа-бизнесмена и сделает всё, чтобы политика не вредила бизнесу".
"Мы слышим это по его выступлениям. Он, наверное, видит и понимает, какой ущерб санкции наносят американским компаниям", - подчеркнул Эйджи.
При этом в администрации Трампа, по его словам, позитивно отнеслись к содержанию подготовленной AmCham "Белой книги" - комплексного документа с предложениями по частичному снятию санкций, этот анализ американский бизнес рассматривал как основу для будущего диалога между странами.
"Белая книга" была написана в апреле этого года и в мае представлена в Вашингтоне. К сожалению, на тот момент не на все ключевые для нас должности в администрации были назначены соответствующие чиновники. Между тем те сотрудники администрации, с которыми нам удалось встретиться, оценили ее как очень важный документ, в случае если будет потепление между двумя странами в целом. Надеемся, что наша "Белая книга" станет дорожной картой, так как мы в ней описали все последствия, которые санкции наносят американским компаниям", - добавил глава AmCham.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
