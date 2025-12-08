Компании из США хотят расширить присутствие в России, заявили в AmCham

"Мы слышим это по его выступлениям. Он, наверное, видит и понимает, какой ущерб санкции наносят американским компаниям", - подчеркнул Эйджи.

При этом в администрации Трампа, по его словам, позитивно отнеслись к содержанию подготовленной AmCham "Белой книги" - комплексного документа с предложениями по частичному снятию санкций, этот анализ американский бизнес рассматривал как основу для будущего диалога между странами.