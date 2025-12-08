https://ria.ru/20251208/egipet-2060686272.html
В Египте опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы
В Египте опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы - РИА Новости, 08.12.2025
В Египте опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы
Египет не принимал решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов, сообщило министерство туризма и древностей страны, пояснив, что было решено... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:45:00+03:00
2025-12-08T22:45:00+03:00
2025-12-08T22:45:00+03:00
туризм
египет
абдель фаттах ас-сиси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769366358_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_225e7fd8c16362e205687e50b48ea498.jpg
https://ria.ru/20250624/egipet-2025115033.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769366358_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_48a75c071f67d02fb5dd1a1f1f7b4bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, абдель фаттах ас-сиси, в мире
Туризм, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире
В Египте опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы
Минтуризма Египта опровергло слухи о повышении стоимости въездной визы
КАИР, 8 дек - РИА Новости.
Египет не принимал решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов, сообщило
министерство туризма и древностей страны, пояснив, что было решено установить только максимальный размер визового сбора.
«
"Что касается сообщений в некоторых газетах и сайтах о том, что Египет
повышает стоимость въездной визы с 25 до 45 долларов в рамках поправок к закону 175 от 2025 года, связанному со сборами для зданий министерства иностранных дел, министерство туризма и древностей подчеркивает, что эти новости не соответствуют действительности, исполнительных решений о повышении стоимости въездной визы в Египет не принималось", - заявило министерство.
Министерство пояснило, что было принято решение, устанавливающее только максимальный размер визового сбора, но не повышение стоимости въездной визы.
"Любая информация, касающаяся въездных виз, объявляется, как обычно, через официальные заявления, публикуемые соответствующими государственными органами", - отмечается в заявлении.
В начале ноября Палата представителей (нижняя палата парламента) одобрила законопроект правительства о внесении поправок в закон о взимании платы за услуги министерства иностранных дел. В законопроекте говорилось о введении дополнительного визового сбора в размере 20 долларов, что, по информации СМИ, должно увеличить общую стоимость въездной визы до 45 долларов. Туристические палаты Египта просили власти не допустить повышения стоимости визы, выразив обеспокоенность, что это окажет негативное влияние на поток туристов. В начале декабря президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
утвердил законопроект.