Ефимов: 736 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Коломенское"

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Два проекта комплексного развития территорий реализуют сейчас в бывшей промзоне "Коломенское" в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Первым проектом КРТ в Каширском и Котляковском проездах занимается инвестор. Застройку по второму проекту на Старокаширском шоссе, 2 корпуса 12 и 13 выполнит Московский фонд реновации, выбранный городом в качестве оператора. Замглавы столицы подчеркнул, что около 16,3 тысячи новых рабочих мест будет создано в Нагатино-Садовниках после завершения этих двух проектов КРТ.

"На двух участках бывшей промзоны "Коломенское" в районе Нагатино-Садовники реализуются два проекта КРТ, по которым будут построены современное жилье и социальные объекты. На территории общей площадью около 23 гектаров будет возведено 736,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь в том числе построят около 278 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, большая часть которых придется на объекты образования. Они появятся в шаговой доступности от жилья", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что возведенный в Каширском и Котляковском проездах образовательный комплекс будет состоять из детского сада, рассчитанного на 250 мест, и школы вместимостью одна тысяча учеников. Было отмечено, что отведенные под редевелопмент участки выделяются хорошим транспортным расположением, поскольку находятся вблизи станций метро "Каширская" и "Варшавская".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся благодаря проектам КРТ во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном. На реорганизуемых участках запланировано строительство 286,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации и создание около 800 новых рабочих мест за счет размещения на нежилых первых этажах новостроек магазинов, кафе и других предприятий сферы услуг.