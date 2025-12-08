Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл восемь человек пострадали в ДТП
23:20 08.12.2025 (обновлено: 23:54 08.12.2025)
В Марий Эл восемь человек пострадали в ДТП
Восемь пассажиров и водитель "Газели" пострадали при столкновении с грузовиком в Марий Эл, сообщило МВД республики. РИА Новости, 08.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Восемь пассажиров и водитель "Газели" пострадали при столкновении с грузовиком в Марий Эл, сообщило МВД республики.
По данным госавтоинспекции Марий Эл, в понедельник около 16 часов в Медведевском районе на 19-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Уржум" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовой автомашины.
"По предварительным данным, в ДТП пострадали восемь пассажиров и один водитель "Газели", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как заявил глава республики Юрий Зайцев, в ДТП погибших нет.
"Пассажиров микроавтобуса и водителя доставили в Республиканскую клиническую больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
ДТП на улице Володарского в Вичуге - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП
Происшествия
 
 
