https://ria.ru/20251208/dtp-2060694272.html
В Марий Эл восемь человек пострадали в ДТП
В Марий Эл восемь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.12.2025
В Марий Эл восемь человек пострадали в ДТП
Восемь пассажиров и водитель "Газели" пострадали при столкновении с грузовиком в Марий Эл, сообщило МВД республики. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:20:00+03:00
2025-12-08T23:20:00+03:00
2025-12-08T23:54:00+03:00
происшествия
медведевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_ae371499d5ea5c60b652f0af335657ef.jpg
https://ria.ru/20251208/dtp-2060588070.html
медведевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b131c7109de79705b4996ad086af9761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, медведевский район
Происшествия, Медведевский район
В Марий Эл восемь человек пострадали в ДТП
В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости.
Восемь пассажиров и водитель "Газели" пострадали при столкновении с грузовиком в Марий Эл, сообщило
МВД республики.
По данным госавтоинспекции Марий Эл, в понедельник около 16 часов в Медведевском районе
на 19-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Уржум" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовой автомашины.
"По предварительным данным, в ДТП пострадали восемь пассажиров и один водитель "Газели", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как заявил глава республики Юрий Зайцев
, в ДТП погибших нет.
"Пассажиров микроавтобуса и водителя доставили в Республиканскую клиническую больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.