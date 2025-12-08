https://ria.ru/20251208/dtp-2060588070.html
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.12.2025
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП
Два человека госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и автобуса в Ивановской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:01:00+03:00
2025-12-08T15:01:00+03:00
2025-12-08T15:01:00+03:00
происшествия
ивановская область
россия
вичуга
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060587522_0:64:1241:762_1920x0_80_0_0_83c0322d0290652cdb3df92945b4b231.jpg
https://ria.ru/20251207/dtp-2060459646.html
ивановская область
россия
вичуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060587522_69:0:1172:827_1920x0_80_0_0_72d8d8f9ef5ef1512fcea588a2081a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, россия, вичуга, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Ивановская область, Россия, Вичуга, Крушение вертолета в Дагестане
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой