В Ивановской области два человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.12.2025
15:01 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/dtp-2060588070.html
В Ивановской области два человека пострадали в ДТП
Два человека госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и автобуса в Ивановской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.12.2025
ДТП на улице Володарского в Вичуге
© Фото : МЧС Ивановской области/Telegram
ДТП на улице Володарского в Вичуге. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 8 дек - РИА Новости. Два человека госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и автобуса в Ивановской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о ДТП на улице Володарского в Вичуге поступило в 11.31 мск. По прибытии к месту вызова выяснилось, что произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом ПАЗ.
"В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель автомобиля (женщина в возрасте 60 лет) и пассажир автобуса (женщина в возрасте 71 года) госпитализированы в ЦРБ города Вичуга", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП
7 декабря, 22:37
 
