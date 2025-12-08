Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 08.12.2025
12:23 08.12.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
происшествия, ростовская область, верхнедонской район, юрий слюсарь
Происшествия, Ростовская область, Верхнедонской район, Юрий Слюсарь
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области в понедельник утром, предварительно, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Шолоховском и Советском сельском районах Ростовской области утром отражена атака БПЛА. Предварительно, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале, добавив, что информация о последствиях на земле уточняется.
Ночью средства ПВО также отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области - в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Никто не пострадал.
