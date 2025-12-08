https://ria.ru/20251208/drony-2060534767.html
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
В Ростовской области отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 08.12.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области в понедельник утром, предварительно, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:23:00+03:00
2025-12-08T12:23:00+03:00
2025-12-08T12:23:00+03:00
происшествия
ростовская область
верхнедонской район
юрий слюсарь
ростовская область
верхнедонской район
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
