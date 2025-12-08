Рейтинг@Mail.ru
Дотком рассказал, почему Европа против мира на Украине - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/dotkom-2060469582.html
Дотком рассказал, почему Европа против мира на Украине
Дотком рассказал, почему Европа против мира на Украине - РИА Новости, 08.12.2025
Дотком рассказал, почему Европа против мира на Украине
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Европа не хочет мира на Украине из-за денег. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T01:40:00+03:00
2025-12-08T01:40:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
владимир зеленский
ким дотком (шмитц)
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362668_0:138:1794:1147_1920x0_80_0_0_09d7a10984f31444f26e7c9e6921c53d.jpg
https://ria.ru/20251206/peregovory-2060241891.html
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058546840.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362668_40:0:1752:1284_1920x0_80_0_0_442eb817659e8549799c425aac4998ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, ким дотком (шмитц), фридрих мерц, евросоюз, megaupload, нато, санкции в отношении россии, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Ким Дотком (Шмитц), Фридрих Мерц, Евросоюз, Megaupload, НАТО, Санкции в отношении России, Мирный план США по Украине
Дотком рассказал, почему Европа против мира на Украине

Основатель Megaupload Шмитц: Европа не хочет мира на Украине из-за денег

© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Европа не хочет мира на Украине из-за денег.
"Военные сделки, которые Украина подписала в Европе, - причина, по которой европейские лидеры против мира. Им также нужно украсть российские замороженные активы. Все крутится вокруг денег. Никого не волнуют военные, которые умирают каждый день. Когда Россия победит, сделкам конец", - написал он в соцсети X.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Делегации США и Украины провели переговоры о продвижении к миру
6 декабря, 02:01
Немецкий журнал Spiegel опубликовал 4 декабря фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. В телефонном разговоре, согласно материалу журнала, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дотком заявил, что Зеленскому пришел конец
29 ноября, 03:03
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийКим Дотком (Шмитц)Фридрих МерцЕвросоюзMegauploadНАТОСанкции в отношении РоссииМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала