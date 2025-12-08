Дотком рассказал, почему Европа против мира на Украине

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Европа не хочет мира на Украине из-за денег.
"Военные сделки, которые Украина подписала в Европе, - причина, по которой европейские лидеры против мира. Им также нужно украсть российские замороженные активы. Все крутится вокруг денег. Никого не волнуют военные, которые умирают каждый день. Когда Россия победит, сделкам конец", - написал он в соцсети X.
Немецкий журнал Spiegel опубликовал 4 декабря фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. В телефонном разговоре, согласно материалу журнала, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
