Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при сделке, рассказала адвокат - РИА Новости, 08.12.2025
11:09 08.12.2025 (обновлено: 11:21 08.12.2025)
Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при сделке, рассказала адвокат
Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при сделке, рассказала адвокат
москва
россия
лариса долина
происшествия
дело о квартире долиной
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости певицы, так как считала, что она как преподаватель ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Долина указывала в иске, что Лурье "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".
"Эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда. У нас не было сомнений во вменяемости Долиной", - сказала Свириденко.
Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и "должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование".
МоскваРоссияЛариса ДолинаПроисшествияДело о квартире Долиной
 
 
