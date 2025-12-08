https://ria.ru/20251208/doktrina-2060489004.html
Доктрина Трампа бросила вызов всей политике ЕС, считает Лукьянов
Доктрина Трампа бросила вызов всей политике ЕС, считает Лукьянов - РИА Новости, 08.12.2025
Доктрина Трампа бросила вызов всей политике ЕС, считает Лукьянов
Изменение политики США в отношениях с союзниками может представлять серьезный вызов для Европы, считает директор по научной работе Международного дискуссионного
Доктрина Трампа бросила вызов всей политике ЕС, считает Лукьянов
Лукьянов заявил, новая доктрина США может представлять серьезный вызов для ЕС
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Изменение политики США в отношениях с союзниками может представлять серьезный вызов для Европы, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
"Там есть совершенно поразительный пункт, о том, что США следует поощрять сопротивление отдельных европейских стран нынешним политикам Европейского союза. То есть сопротивляться политике, которая с точки зрения американцев неправильна, антидемократична, контрпродуктивна и прочее", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Эксперт добавил, что Вашингтон
никогда не стеснялся вмешиваться в чужие внутренние дела, но эти попытки не носили такого революционного и подрывного характера. При этом как именно Белый дом будет реализовывать эту стратегию, пока неясно.
"Новая американская администрация вообще отрицает разного рода наднациональные структуры, делая упор на собственное государство. Но у европейцев государства ослабленные. Они не могут сейчас просто взять и сказать: "Мы распускаем Евросоюз и будем жить как раньше". Как раньше не получится", — считает Лукьянов
.
По его мнению, такой подход Трампа — вызов для всех принципов, которые лежат в основе европейской политики.