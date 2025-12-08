Доктрина Трампа бросила вызов всей политике ЕС, считает Лукьянов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Изменение политики США в отношениях с союзниками может представлять серьезный вызов для Европы, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.

"Там есть совершенно поразительный пункт, о том, что США следует поощрять сопротивление отдельных европейских стран нынешним политикам Европейского союза. То есть сопротивляться политике, которая с точки зрения американцев неправильна, антидемократична, контрпродуктивна и прочее", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что Вашингтон никогда не стеснялся вмешиваться в чужие внутренние дела, но эти попытки не носили такого революционного и подрывного характера. При этом как именно Белый дом будет реализовывать эту стратегию, пока неясно.

"Новая американская администрация вообще отрицает разного рода наднациональные структуры, делая упор на собственное государство. Но у европейцев государства ослабленные. Они не могут сейчас просто взять и сказать: "Мы распускаем Евросоюз и будем жить как раньше". Как раньше не получится", — считает Лукьянов