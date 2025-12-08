Рейтинг@Mail.ru
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов - РИА Новости, 08.12.2025
08:14 08.12.2025
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов - РИА Новости, 08.12.2025
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов
Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T08:14:00+03:00
2025-12-08T08:14:00+03:00
россия
экономика, россия, всероссийская академия внешней торговли
Экономика, Россия, Всероссийская академия внешней торговли
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов

МЭР хочет удвоить для россиян лимит сверхурочной работы для роста доходов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минэкономразвития совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше, разрешат малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защитят работодателя от ряда злоупотреблений, следует из проекта документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Эта инициатива - часть комплекса мер, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда в стране.
Россия последние несколько лет живет в условиях низкой безработицы, которая продолжает обновлять минимальные значения. Последнее было установлено в августе текущего года на отметке в 2,1%. В сентябре и октябре безработица чуть увеличилась - до 2,2%, но остается вблизи исторического рекорда.
И хотя на рынке труда появились первые признаки смягчения ситуации, дефицит кадров по-прежнему сохраняется.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
2 декабря, 17:56
На минувшей неделе Минтруд озвучил прогнозы: рынку труда России до 2032 года необходимо заместить 12,2 миллиона человек с учетом новых рабочих мест и выбывающих на пенсию.
Как пояснил РИА Новости федеральный чиновник, близкий к разработке законопроекта, "цель – найти сбалансированный подход, который, с одной стороны, даст бизнесу инструмент для гибкого реагирования на производственные потребности, а с другой – позволит людям зарабатывать больше денег, обеспечит им дополнительные возможности и гарантии". Инициатива является частью плана структурных изменений в экономике, одобренного правительством в ноябре, добавил он.

Снять сверхурочные ограничения

Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год вдвое - до 240 часов. Предлагаемые изменения также направлены на упрощение административных процедур, пояснили авторы поправок.
По действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год за рядом исключений.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В ГД попросили увеличить максимальный размер пособия по безработице
15 октября, 05:12
"Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателя", - говорится в проекте документа.
Авторы отмечают, что увеличение количества сверхурочных часов позволит привлечь более 750 тысяч человек к сверхурочной работе, а у граждан появится возможность увеличить доход с учетом оплаты в двойном и более размере.
По их оценкам, увеличение предельного количества часов сверхурочной работы до 240 часов может затронуть в основном те отрасли, которые с учетом структурной перестройки экономики РФ будут существенно наращивать производство продукции и оказание услуг. В их числе - обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. При этом не все работники указанных отраслей могут быть привлечены к такой сверхурочной работе, указывают они.
Россия - единственная страна, где лимит продолжительности сверхурочной работы составляет 120 часов в год. В большинстве других стран ограничение составляет от 240 до 560 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы - не менее чем в двойном.
По данным опросов, которые приводят авторы законопроекта, 90% сотрудников готовы к сверхурочной работе за дополнительную плату, однако на сегодняшний день не все переработки оформляются из-за малого количества установленных ТК РФ сверхурочных часов, а значит число лиц, которые в настоящее время работают официально сверхурочно, меньше.
"Следовательно, увеличение количества сверхурочных часов позволит дополнительно вывести из тени работников, которые работают сверхурочно. Предлагаемые изменения трудового законодательства также помогут обеспечить рост ВВП и увеличат налоговые поступления", - подсчитали они.
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России
15 сентября, 11:27
"Ограничение в 120 часов является достаточно невысоким по сравнению с нормами, действующими в других странах. Отсутствие законных возможностей для привлечения работников на сверхурочную работу свыше чем на 120 часов в год приводит к попыткам бизнеса делать это нелегально", - подтвердил в беседе с агентством директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.
Кроме того, предлагаемые новации позволят предприятиям более гибко реагировать на временные изменения и при необходимости наращивать объем производства товаров, указали разработчики поправок.
"Увеличение лимита сверхурочных до 240 часов в год основано на принципе добровольности со стороны работника, а работодатель получает законное право за это платить. Каждый дополнительный час будет оплачиваться минимум в двойном размере. Это означает, что сотрудники, которые действительно хотят подработать, смогут легально увеличить свой доход по месту работы, а не искать ее на стороне. В свою очередь работодатель на законных основаниях сможет оплачивать часы переработки", - поясняет генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Больше кадров малому бизнесу

Второе нововведение предлагается ввести в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. А именно - разрешить увеличить общую численность работников, поступающих на работу к работодателям-субъектам МСП по срочным трудовым договорам, с 35 до 70 человек.
Это изменение будет способствовать росту и укрупнению компаний, переходу их из категорий "микро" в малый, из малого в средний бизнес с минимизацией рисков резкого перехода на более жесткие системы налогообложения.
Пособие по безработице - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Пособие по безработице: кому положено и как получить в 2025 году
9 января, 15:01
По оценке авторов, предлагаемые изменения коснутся 62,6 тысячи компаний с численностью работников от 35 до 70 человек (1% от всех МСП), у которых занято 3,08 миллиона работников (16% из 19,1 миллиона наемных работников МСП).
Повышение порога численности сотрудников для МСП, которым разрешено заключать срочные трудовые договоры - инструмент, давно востребованный компаниями. В современном бизнесе широко распространены проектная деятельность, сезонные колебания и необходимость оперативно наращивать или уменьшать команду, указали в ЦСР.
"Срочный договор - более защищенная альтернатива гражданско-правовым контрактам и самозанятости, поскольку сохраняет для работника все гарантии ТК РФ. Таким образом, предлагаемая норма одновременно повышает гибкость и улучшает качество занятости", - пояснил Смелов.

Электронное разбюрокрачивание

В числе других новаций - снятие ограничений на применение электронного документооборота (ЭДО) к документам, подтверждающим прохождение работниками инструктажей по охране труда.
Это позволит оптимизировать работу промышленных предприятий и государственных компаний в части проведения инструктажей, исключить возможности подделки документов либо их оформления "задним числом", автоматизировать контроль за фактом проведения инструктажа, а также сократить время на заполнение документов, уверены авторы законопроекта.
В случае принятия поправок проведение инструктажей по охране труда можно будет подтвердить в единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".
Также предлагается расширить возможности работодателя по уведомлению работников об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Голикова назвала регионы с наибольшим уровнем занятости
3 декабря, 11:41
Действующая в настоящее время норма предполагает единственно возможный вариант - персональное уведомление под роспись, что создает возможности для злоупотреблений со стороны работников, уклоняющихся от контакта с работодателем.
После принятия поправок в ТК у работодателя появится возможность уведомить работников по почте или с использованием средств электронного документооборота на платформе "Работа в России".
По словам главы ЦСР, переход к электронному документообороту - давно назревшая мера. Сегодня, когда дистанционная занятость стала нормой, сохранение требований подписывать бумажные журналы инструктажей выглядит анахронизмом.
"Электронные тренинги, аттестации, контроль знаний уже существуют в цифровом виде, и логичным шагом является перевод в электронный формат всех документов по охране труда. Мы также считаем своевременным расширение этой логики на сферу пожарной безопасности: цифровые уведомления и фиксация инструктажей сделают процесс прозрачнее и избавят бизнес и работников от ненужной бюрократии", - пояснил Смелов.
По его словам, перевод уведомлений и юридически значимых сообщений в ЭДО позволит исключить правовые коллизии, когда сотрудник, уклоняясь от подписи, фактически блокирует законные процедуры. Предлагаемая норма, предусматривающая возможность направления уведомлений через электронные системы, соответствует реальной судебной практике и снижает административные риски для работодателей.
Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Карт-бланш на науку". Как вузы решают проблему дефицита кадров
19 ноября, 09:00

Защита работодателя

В проекте есть блок поправок, направленный на повышение гибкости для работодателей перед сотрудниками, которые иногда злоупотребляют своим положением.
В частности, предлагается дополнить перечень оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя основанием "хищение" (даже мелкое), в том числе в случаях, когда уголовное или административное преследование прекращено. В современных реалиях часто возникает коллизия, когда факт совершения работником по месту работы хищения, квалифицируемого как преступление, установлен судом, однако в отсутствие приговора суда работодатель лишен возможности уволить его.
Предлагаемыми поправками устраняется пробел в регулировании трудовых отношений, связанных с неполным рабочим днем. Сегодня возможны ситуации, когда работник просит применить к нему режим неполного рабочего времени на следующий день после подачи соответствующего заявления, вследствие чего работодатель сталкивается с проблемами, связанными с необходимостью его замены и рисками невыполнения плановых объемов работ или услуг. Разработчики предлагают установить период, за который работник обязан уведомить работодателя об уходе на неполный рабочий день – пять рабочих дней.
Законопроектом также предусмотрено снятие полного запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Например, иногда при отсутствии одного из работников по причине временной нетрудоспособности для предотвращения аварии или ЧС на производстве возникает необходимость отзыва из отпуска работников, занятых на работах с такими условиями.
Снятие полного запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на вредных и опасных производствах, предполагается с фиксацией положений о возможности такого отзыва в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре, а также прописывания порядка оплаты выполнения работ при отзыве из отпуска.
"Корректировка трудового законодательства - естественный процесс, который идет параллельно с изменениями на рынке труда с учетом запроса на более гибкие инструменты регулирования со стороны работников и работодателей. Для рынка труда в целом предлагаемые изменения создадут новые нормы взаимодействия, которые более соответствуют реалиям сегодняшнего дня", - заключил глава ЦСР Смелов.
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Экономист оценил ситуацию с дефицитом кадров в России
15 сентября, 18:07
 
ЭкономикаРоссияВсероссийская академия внешней торговли
 
 
