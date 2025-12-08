https://ria.ru/20251208/dnr-2060603751.html
В ДНР за неделю один человек погиб из-за действий ВСУ
Один человек погиб, еще пятеро пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона... РИА Новости, 08.12.2025
