В ДНР за неделю один человек погиб из-за действий ВСУ - РИА Новости, 08.12.2025
16:04 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/dnr-2060603751.html
В ДНР за неделю один человек погиб из-за действий ВСУ
В ДНР за неделю один человек погиб из-за действий ВСУ - РИА Новости, 08.12.2025
В ДНР за неделю один человек погиб из-за действий ВСУ
Один человек погиб, еще пятеро пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона... РИА Новости, 08.12.2025
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире
Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В ДНР за неделю один человек погиб из-за действий ВСУ

В ДНР за неделю один человек погиб из-за действий ВСУ, пятеро пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 1 по 7 декабря погиб один мирный житель, еще пять человек получили ранения.
Морозова уточнила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9834 мирных жителя, среди них 250 детей, и пострадали 16 103 человека, включая 1043 ребенка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная Республика
Украина
Вооруженные силы Украины
В мире
 
 
