Дмитриев согласился с заявлением Доткома о позиции Европы по Украине
08:16 08.12.2025 (обновлено: 08:17 08.12.2025)
Дмитриев согласился с заявлением Доткома о позиции Европы по Украине
Дмитриев согласился с заявлением Доткома о позиции Европы по Украине
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с основателем... РИА Новости, 08.12.2025
Дмитриев согласился с заявлением Доткома о позиции Европы по Украине

Дмитриев согласился с Доткомом в причинах, почему ЕС против мира на Украине

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с основателем файлообменников Megaupload и Mega Кимом Шмитцем, известным также как Ким Дотком, о причинах, по которым Европа выступает против мира на Украине.
Ранее Дотком написал в соцсети X, что Европа не хочет мира на Украине из-за денег и желания украсть замороженные российские активы.
"Верно - это одни из причин, почему мирная сделка саботируется ЕС и британскими милитаристами", - так Дмитриев прокомментировал пост Доткома.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В миреРоссияУкраинаЕвропаКим Дотком (Шмитц)Кирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийMegauploadСанкции в отношении России
 
 
