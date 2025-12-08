МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с основателем файлообменников Megaupload и Mega Кимом Шмитцем, известным также как Ким Дотком, о причинах, по которым Европа выступает против мира на Украине.