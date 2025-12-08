https://ria.ru/20251208/desantniki-2060498021.html
Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре, сообщил боец
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Российские десантники перехватили инициативу у подразделений пехоты ВСУ, установив огневой контроль на Днепре, не позволяя противнику расслабиться, рассказал РИА Новости офицер 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным "Медведь".
"Противник активных действий не предпринимает, основное у него - ведение разведки воздушной и нанесение огневого поражения (с помощью - ред.) беспилотных летательных аппаратов, мы перехватили инициативу и держим Днепр
под четким контролем и не даем расслабиться противнику", - сказал "Медведь".
Офицер отметил, что преимущество перед противником на правом берегу Днепра, как в небе, так и на земле, достигнуто благодаря тщательной подготовке, грамотному командованию и опыту, полученному на других направлениях.