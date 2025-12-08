Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре, сообщил боец - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 08.12.2025
Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре, сообщил боец
Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре, сообщил боец - РИА Новости, 08.12.2025
Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре, сообщил боец
Российские десантники перехватили инициативу у подразделений пехоты ВСУ, установив огневой контроль на Днепре, не позволяя противнику расслабиться, рассказал... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре, сообщил боец

РИА Новости: российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Российские десантники перехватили инициативу у подразделений пехоты ВСУ, установив огневой контроль на Днепре, не позволяя противнику расслабиться, рассказал РИА Новости офицер 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным "Медведь".
"Противник активных действий не предпринимает, основное у него - ведение разведки воздушной и нанесение огневого поражения (с помощью - ред.) беспилотных летательных аппаратов, мы перехватили инициативу и держим Днепр под четким контролем и не даем расслабиться противнику", - сказал "Медведь".
Офицер отметил, что преимущество перед противником на правом берегу Днепра, как в небе, так и на земле, достигнуто благодаря тщательной подготовке, грамотному командованию и опыту, полученному на других направлениях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
