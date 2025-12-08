Рейтинг@Mail.ru
ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 08.12.2025
12:57 08.12.2025 (обновлено: 13:00 08.12.2025)
ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону
ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 08.12.2025
ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону, передает... РИА Новости, 08.12.2025
ростов-на-дону
происшествия
россия
александр бастрыкин
игорь краснов
ростов-на-дону
россия
Новости
ростов-на-дону, происшествия, россия, александр бастрыкин, игорь краснов
Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов
ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону

РИА Новости: ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону

Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, квалифколлегия удовлетворила соответствующую просьбу председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Дела разрешено возбудить против председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, которой планируется вменить 13 эпизодов преступления. А также против еще четверых действующих и отставных судей этого суда - Олега Батальщикова, Артура Маслова, Эльмиры Пономаревой, Наталии Цмакаловой.
Как указано в оглашенных на заседании документах, Коблева возглавила организованную группу судей своего суда, которые за взятки выносили решения в пользу взяткодателей. Часть полученных денег они передавали ей. Как указано в материалах, судьи получали взятки в размере 50-500 тысяч рублей.
Так, за 50 тысяч рублей один из судей по делу об административном правонарушении назначил наказание в виде предупреждения за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе. За 100 тысяч - ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя такое правонарушение грозит лишением прав. За 500 тысяч рублей судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту. При этом 200 тысяч из этой суммы получила Коблева.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ, в настоящее время Коблева является обвиняемой в рамках другого уголовного дела и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, выступая на пленарном заседании Совета судей РФ, глава Верховного суда Игорь Краснов заявил, что на любые действия коррупционного характера – вне зависимости от уровня их совершения – реакция будет бескомпромиссной.
Ростов-на-ДонуПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинИгорь Краснов
 
 
