ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.

Александра Бастрыкина. Таким образом, квалифколлегия удовлетворила соответствующую просьбу председателя Следственного комитета РФ

Дела разрешено возбудить против председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, которой планируется вменить 13 эпизодов преступления. А также против еще четверых действующих и отставных судей этого суда - Олега Батальщикова, Артура Маслова, Эльмиры Пономаревой, Наталии Цмакаловой.

Как указано в оглашенных на заседании документах, Коблева возглавила организованную группу судей своего суда, которые за взятки выносили решения в пользу взяткодателей. Часть полученных денег они передавали ей. Как указано в материалах, судьи получали взятки в размере 50-500 тысяч рублей.

Так, за 50 тысяч рублей один из судей по делу об административном правонарушении назначил наказание в виде предупреждения за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе. За 100 тысяч - ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя такое правонарушение грозит лишением прав. За 500 тысяч рублей судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту. При этом 200 тысяч из этой суммы получила Коблева.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ, в настоящее время Коблева является обвиняемой в рамках другого уголовного дела и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.