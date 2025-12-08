Рейтинг@Mail.ru
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/chp-2060689756.html
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах - РИА Новости, 08.12.2025
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах
Япония сообщила МАГАТЭ, что после землетрясения и предупреждения о цунами на ее ядерных объектах не зафиксировано отклонений. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:19:00+03:00
2025-12-08T23:19:00+03:00
в мире
япония
магатэ
аэс "фукусима"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155874/19/1558741958_0:57:1619:968_1920x0_80_0_0_d06146355359dd7aa843876f3bacd36b.jpg
https://ria.ru/20251031/fukusima-2052156506.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155874/19/1558741958_128:0:1493:1024_1920x0_80_0_0_fd48ded391606a473c32479169dbfc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, магатэ, аэс "фукусима"
В мире, Япония, МАГАТЭ, АЭС "Фукусима"
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах

МАГАТЭ: Япония сообщила об отсутствии отклонений на ядерных объектах

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Япония сообщила МАГАТЭ, что после землетрясения и предупреждения о цунами на ее ядерных объектах не зафиксировано отклонений.
Япония в понедельник заявила МАГАТЭ, что на АЭС "Фукусима" не выявлено отклонений после землетрясения и предупреждения о цунами в государстве.
"МАГАТЭ было проинформировано Японией, что после землетрясения и предупреждения о цунами в стране на ее ядерных объектах не зафиксировано никаких отклонений", - говорится в сообщении в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.
Кладбище машин, унесенных волной - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Бабочки-мутанты и радиоактивные кабаны. Последствия катастрофы в Фукусиме
31 октября, 19:47
 
В миреЯпонияМАГАТЭАЭС "Фукусима"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала