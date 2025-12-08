https://ria.ru/20251208/chp-2060689756.html
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах - РИА Новости, 08.12.2025
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах
Япония сообщила МАГАТЭ, что после землетрясения и предупреждения о цунами на ее ядерных объектах не зафиксировано отклонений. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:19:00+03:00
2025-12-08T23:19:00+03:00
2025-12-08T23:19:00+03:00
в мире
япония
магатэ
аэс "фукусима"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155874/19/1558741958_0:57:1619:968_1920x0_80_0_0_d06146355359dd7aa843876f3bacd36b.jpg
https://ria.ru/20251031/fukusima-2052156506.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155874/19/1558741958_128:0:1493:1024_1920x0_80_0_0_fd48ded391606a473c32479169dbfc65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, магатэ, аэс "фукусима"
В мире, Япония, МАГАТЭ, АЭС "Фукусима"
Япония сообщила МАГАТЭ об отсутствии отклонений на ядерных объектах
МАГАТЭ: Япония сообщила об отсутствии отклонений на ядерных объектах