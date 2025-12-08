Рейтинг@Mail.ru
На АЭС "Фукусима" не выявили отклонений после землетрясения - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/chp-2060673974.html
На АЭС "Фукусима" не выявили отклонений после землетрясения
На АЭС "Фукусима" не выявили отклонений после землетрясения - РИА Новости, 08.12.2025
На АЭС "Фукусима" не выявили отклонений после землетрясения
Япония проинформировала МАГАТЭ, что на АЭС "Фукусима" не выявлено отклонений после землетрясения и предупреждения о цунами в Японии. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:32:00+03:00
2025-12-08T20:32:00+03:00
в мире
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
магатэ
аэс "фукусима"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
https://ria.ru/20251206/chaes-2060243460.html
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, аомори (префектура), хоккайдо, магатэ, аэс "фукусима"
В мире, Япония, Аомори (префектура), Хоккайдо, МАГАТЭ, АЭС "Фукусима"
На АЭС "Фукусима" не выявили отклонений после землетрясения

МАГАТЭ: на АЭС «Фукусима» не выявлено отклонений после землетрясения

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Япония проинформировала МАГАТЭ, что на АЭС "Фукусима" не выявлено отклонений после землетрясения и предупреждения о цунами в Японии.
"МАГАТЭ было проинформировано Японией, что на данный момент на площадке АЭС "Фукусима" не выявлено никаких отклонений после землетрясения и предупреждения о цунами в Японии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.
Кроме того, отмечается, что сброс воды, очищенной системой ALPS, был временно приостановлен сегодня в 23.42 (17.42 мск) в качестве меры предосторожности.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе северной префектуры Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. На северо-восточном побережье Японии объявлена угроза цунами до трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю.
Подземные толчки ощущались в Токио.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
6 декабря, 02:32
 
В миреЯпонияАомори (префектура)ХоккайдоМАГАТЭАЭС "Фукусима"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала