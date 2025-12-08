На АЭС "Фукусима" не выявили отклонений после землетрясения

ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Япония проинформировала МАГАТЭ, что на АЭС "Фукусима" не выявлено отклонений после землетрясения и предупреждения о цунами в Японии.
"МАГАТЭ было проинформировано Японией, что на данный момент на площадке АЭС "Фукусима" не выявлено никаких отклонений после землетрясения и предупреждения о цунами в Японии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.
Кроме того, отмечается, что сброс воды, очищенной системой ALPS, был временно приостановлен сегодня в 23.42 (17.42 мск) в качестве меры предосторожности.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе северной префектуры Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. На северо-восточном побережье Японии объявлена угроза цунами до трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю.
Подземные толчки ощущались в Токио.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.