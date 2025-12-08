Рейтинг@Mail.ru
Следов насильственной смерти нет на телах, найденных в Саратове - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/chp-2060636307.html
Следов насильственной смерти нет на телах, найденных в Саратове
Следов насильственной смерти нет на телах, найденных в Саратове - РИА Новости, 08.12.2025
Следов насильственной смерти нет на телах, найденных в Саратове
На телах юноши и девушки, которые были извлечены из Волги в Саратове, не найдено признаков насильственной смерти, рассматривается несколько версий, сообщил РИА... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:28:00+03:00
2025-12-08T17:28:00+03:00
происшествия
саратов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
https://ria.ru/20250514/mat-2016904829.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
Следов насильственной смерти нет на телах, найденных в Саратове

РИА Новости: следов насильственной смерти нет на найденных в Волге телах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. На телах юноши и девушки, которые были извлечены из Волги в Саратове, не найдено признаков насильственной смерти, рассматривается несколько версий, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Фрунзенскому району Саратова регионального СУСК РФ Евгений Панин.
Тела пропавших без вести 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки были извлечены из Волги спасателями 6 декабря на Новой набережной вблизи улицы Провиантской в Саратове. Молодые люди пропали 29 ноября на улице Вольская. Объявления об их розыске были расклеены по центру Саратова. По данному факту расследуется уголовное дело об убийстве двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ).
"Версий несколько. В ходе проверки одной из версий тела были установлены, извлечены из водоема. Проведен осмотр места происшествия и обнаруженных тел. Не секрет, что никаких признаков, в частности, травм, указывающих на причинение телесных повреждений, не выявлено. Но в любом случае в настоящее время следствие продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление последних обстоятельств нахождения данных лиц на территории новой набережной, обстоятельств, которые предшествовали данным событиям, и всех последующих событий, приведших к столь трагической ситуации", - рассказал агентству руководитель следственного отдела.
По словам собеседника, в последний раз местонахождение молодых людей было определено на территории Новой набережной.
"Версии будут проверяться, в том числе версии как о криминальном, так и о некриминальном характере смерти", - добавил руководитель следственного отдела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству
14 мая, 15:26
 
ПроисшествияСаратовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала