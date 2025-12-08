https://ria.ru/20251208/chp-2060636307.html
Следов насильственной смерти нет на телах, найденных в Саратове
САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. На телах юноши и девушки, которые были извлечены из Волги в Саратове, не найдено признаков насильственной смерти, рассматривается несколько версий, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Фрунзенскому району Саратова регионального СУСК РФ Евгений Панин.
Тела пропавших без вести 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки были извлечены из Волги спасателями 6 декабря на Новой набережной вблизи улицы Провиантской в Саратове
. Молодые люди пропали 29 ноября на улице Вольская. Объявления об их розыске были расклеены по центру Саратова. По данному факту расследуется уголовное дело об убийстве двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ
).
"Версий несколько. В ходе проверки одной из версий тела были установлены, извлечены из водоема. Проведен осмотр места происшествия и обнаруженных тел. Не секрет, что никаких признаков, в частности, травм, указывающих на причинение телесных повреждений, не выявлено. Но в любом случае в настоящее время следствие продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление последних обстоятельств нахождения данных лиц на территории новой набережной, обстоятельств, которые предшествовали данным событиям, и всех последующих событий, приведших к столь трагической ситуации", - рассказал агентству руководитель следственного отдела.
По словам собеседника, в последний раз местонахождение молодых людей было определено на территории Новой набережной.
"Версии будут проверяться, в том числе версии как о криминальном, так и о некриминальном характере смерти", - добавил руководитель следственного отдела.