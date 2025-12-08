https://ria.ru/20251208/chp-2060597162.html
Во всем Судане отключилось электричество
Электричество пропало во всем Судане из-за технической неисправности на плотине Мерове на севере страны, сообщил телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 08.12.2025
