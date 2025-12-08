Рейтинг@Mail.ru
Во всем Судане отключилось электричество - РИА Новости, 08.12.2025
15:32 08.12.2025
Во всем Судане отключилось электричество
Во всем Судане отключилось электричество
Электричество пропало во всем Судане из-за технической неисправности на плотине Мерове на севере страны, сообщил телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:32:00+03:00
2025-12-08T15:32:00+03:00
в мире
судан
судан
в мире, судан
В мире, Судан
Во всем Судане отключилось электричество

Al Arabiya: во всем Судане пропало электричество

Столица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
Столица Судана Хартум. Архивное фото
КАИР, 8 дек - РИА Новости. Электричество пропало во всем Судане из-за технической неисправности на плотине Мерове на севере страны, сообщил телеканал Al Arabiya.
"Электричество отключилось во всем Судане из-за неисправности на плотине Мерове", - говорится в сообщении.
Как заявил телеканалу источник в правительстве Судана, постепенное восстановление работы электроэнергии в стране ожидается в ближайшие часы.
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны
21 ноября, 06:55
 
В миреСудан
 
 
