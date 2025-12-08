Число каналов в Max выросло в шесть раз за месяц

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число каналов на национальной платформе Max выросло в шесть раз за месяц - до 87,7 тысячи, а их суммарное число подписчиков превысило 28 миллионов человек, говорится в релизе платформы.

"Количество каналов в национальном мессенджере достигло отметки 87,7 тысячи — это в шесть раз больше, чем месяцем ранее. Суммарное количество подписчиков каналов в Max превысило 28 миллионов человек", - сказано в релизе.

Там же напомнили, что на прошлой неделе в национальном мессенджере появился первый канал-миллионник — им стал "Кремль.Новости".

В сентябре Max вывел каналы в открытое тестирование - возможность запустить каналы появилась у авторов с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора