В Запорожской области продолжают ремонтные работы после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Число абонентов, оставшихся без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ, сократилось до 8,1 тысячи, ремонт продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Утром он сообщал, что из-за атаки ВСУ в Запорожской области обесточены около 12 тысяч абонентов.
"Ремонтно-восстановительные работы на объектах электроснабжения продолжаются. На данный момент по Запорожской области отключенными остаются 8113 абонентов: в Васильевском, Мелитопольском, Черниговском, Бердянском и Каменско-Днепровском районах", - написал губернатор в Telegram-канале.
Основная часть обесточенных – более 6 тысяч абонентов – в городе Каменка-Днепровская, где противник нанес очередной удар по гражданской электросетевой инфраструктуре.
В настоящее время энергетики занимаются восстановлением, всего по области задействовано 7 бригад. При этом сохраняются риски повторных ударов, что усложняет работы, отметил губернатор.
