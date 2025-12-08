В Запорожской области продолжают ремонтные работы после атаки ВСУ

Основная часть обесточенных – более 6 тысяч абонентов – в городе Каменка-Днепровская, где противник нанес очередной удар по гражданской электросетевой инфраструктуре.

В настоящее время энергетики занимаются восстановлением, всего по области задействовано 7 бригад. При этом сохраняются риски повторных ударов, что усложняет работы, отметил губернатор.