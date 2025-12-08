В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой

В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеоролик, на котором зафиксирован конфликт между питбайкером и пешеходом. На съемках запечатлено, как один из участников инцидента производит выстрел вверх из оружия.

"Выяснилось, что молодые люди в возрасте 24-25 лет в столице Чувашии возле дома № 21 по улице Энтузиастов сняли постановочное видео для достижения своих личных целей и выложили его в интернет", - говорится в сообщении.