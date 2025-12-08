Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 08.12.2025 (обновлено: 14:10 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/cheboksary-2060564572.html
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой - РИА Новости, 08.12.2025
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой
Сотрудники полиции в Чебоксарах задержали двоих мужчин за съемки постановочного видео со стрельбой, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:57:00+03:00
2025-12-08T14:10:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060567075_0:12:801:463_1920x0_80_0_0_df5f33eaa1ce0e88385b4fc6e7b365b1.jpg
https://ria.ru/20251208/sud-2060516244.html
https://ria.ru/20251206/obvinenie-2060333012.html
россия
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060567075_84:0:717:475_1920x0_80_0_0_f2c20939a2b215caa9160c7a4664270c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чебоксары
Происшествия, Россия, Чебоксары
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой

В Чебоксарах задержали двух мужчин за постановочное видео со стрельбой

© СоцсетиКадр постановочного видео со стрельбой в Чебоксарах
Кадр постановочного видео со стрельбой в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Соцсети
Кадр постановочного видео со стрельбой в Чебоксарах
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Чебоксарах задержали двоих мужчин за съемки постановочного видео со стрельбой, сообщает МВД Чувашии.
В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеоролик, на котором зафиксирован конфликт между питбайкером и пешеходом. На съемках запечатлено, как один из участников инцидента производит выстрел вверх из оружия.
Вынесение приговора по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд вынес приговоры убийцам корреспондента Sputnik Бентли
Вчера, 11:13
В результате проведенной проверки сотрудники полиции оперативно установили участников съемки.
"Выяснилось, что молодые люди в возрасте 24-25 лет в столице Чувашии возле дома № 21 по улице Энтузиастов сняли постановочное видео для достижения своих личных целей и выложили его в интернет", - говорится в сообщении.
Как пояснил молодой человек, взбудоражившее общественность видео было снято для "рекламы предстоящего музыкального мероприятия", никто при этом не пострадал. В отношении 24-летнего местного жителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Хулиганство".
Задержанный боец ММА, устроивший спарринг с памятником ветеранам МЧС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Бойцу ММА, устроившему "спарринг" с памятником, предъявили обвинение
6 декабря, 18:16
 
ПроисшествияРоссияЧебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала