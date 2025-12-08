https://ria.ru/20251208/cheboksary-2060564572.html
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой - РИА Новости, 08.12.2025
В Чебоксарах задержали мужчин за постановочное видео со стрельбой
Сотрудники полиции в Чебоксарах задержали двоих мужчин за съемки постановочного видео со стрельбой, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 08.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости.
Сотрудники полиции в Чебоксарах задержали двоих мужчин за съемки постановочного видео со стрельбой, сообщает
МВД Чувашии.
В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеоролик, на котором зафиксирован конфликт между питбайкером и пешеходом. На съемках запечатлено, как один из участников инцидента производит выстрел вверх из оружия.
В результате проведенной проверки сотрудники полиции оперативно установили участников съемки.
"Выяснилось, что молодые люди в возрасте 24-25 лет в столице Чувашии возле дома № 21 по улице Энтузиастов сняли постановочное видео для достижения своих личных целей и выложили его в интернет", - говорится в сообщении.
Как пояснил молодой человек, взбудоражившее общественность видео было снято для "рекламы предстоящего музыкального мероприятия", никто при этом не пострадал. В отношении 24-летнего местного жителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ
"Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Хулиганство".