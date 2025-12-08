Кот Ларри отказался заходить в одну дверь с Зеленским на Даунинг-стрит

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри не зашел в резиденцию вместе с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским, кот отпрыгнул от двери, как только они подошли к ней, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют.
На трансляции с Даунинг-стрит, которую вела газета Times, было видно, что кот Ларри ждал у двери, когда его запустят внутрь. Но как только Стармер и Зеленский подошли ко входу, тот отпрыгнул от них и ушел. При этом было видно, что Зеленский показывал на кота и что-то говорил Стармеру.
"Кот Ларри, похоже, тоже хочет поучаствовать в сегодняшних переговорах, но, к его большому раздражению, он, видимо, в данный момент остался за порогом", - комментирует газета Guardian то, что Ларри ждал у двери.
До прибытия Зеленского Ларри также сидел у двери несколько минут, но ему удалось забежать внутрь, когда Стармер вышел встречать федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
