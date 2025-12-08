Кот Ларри отказался заходить в одну дверь с Зеленским на Даунинг-стрит

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри не зашел в резиденцию вместе с британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским, кот отпрыгнул от двери, как только они подошли к ней, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют.