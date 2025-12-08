МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российская армия активно продвигается на фронте, и это должно сыграть важную роль на переговорах с США, пишет The Daily Telegraph.
Издание указывает, что одна из проблем ВСУ связана с растяжением своих сил вдоль всей линии фронта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>