В Британии рассказали о козыре России на переговорах
17:02 08.12.2025 (обновлено: 17:32 08.12.2025)
В Британии рассказали о козыре России на переговорах
Российская армия активно продвигается на фронте, и это должно сыграть важную роль на переговорах с США, пишет The Daily Telegraph. РИА Новости, 08.12.2025
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, василий небензя, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Флаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российская армия активно продвигается на фронте, и это должно сыграть важную роль на переговорах с США, пишет The Daily Telegraph.
"Эти успехи наверняка помогут внушить Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая военная и иная помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств", — говорится в статье.
Издание указывает, что одна из проблем ВСУ связана с растяжением своих сил вдоль всей линии фронта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
