Премьер Великобритании создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер создал аккаунт в социальной сети TikTok, несмотря на запрет на использование приложения на телефонах министров, государственных служащих и депутатов.
Верифицированный аккаунт Стармера
появился в TikTok
в понедельник утром. В первом опубликованном видео Стармер с женой Викторией зажигает рождественскую елку на Даунинг-стрит.
По состоянию на 16.00 мск аккаунт Стармера набрал более тысячи подписчиков. Некоторые комментаторы задаются вопросом о том, сколько времени пройдет перед тем, как комментарии будут закрыты. Ряд пользователей призывают премьера уйти в отставку. Негативные комментарии собирают значительное количество "лайков".
Ранее в этом году британское правительство также завело официальный аккаунт в TikTok, несмотря на запрет на использование соцсети чиновниками. Как отмечают британские СМИ, аккаунты, вероятно, ведутся не с личных устройств чиновников, что позволяет обойти запрет.
Использование китайского приложения TikTok запрещено на телефонах британских чиновников и депутатов с 2023 года. Посольство КНР
в Лондоне
тогда назвало это решение политически мотивированным.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США
пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.