Премьер Великобритании создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет

ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер создал аккаунт в социальной сети TikTok, несмотря на запрет на использование приложения на телефонах министров, государственных служащих и депутатов.

Верифицированный аккаунт Стармера появился в TikTok в понедельник утром. В первом опубликованном видео Стармер с женой Викторией зажигает рождественскую елку на Даунинг-стрит.

По состоянию на 16.00 мск аккаунт Стармера набрал более тысячи подписчиков. Некоторые комментаторы задаются вопросом о том, сколько времени пройдет перед тем, как комментарии будут закрыты. Ряд пользователей призывают премьера уйти в отставку. Негативные комментарии собирают значительное количество "лайков".

Ранее в этом году британское правительство также завело официальный аккаунт в TikTok, несмотря на запрет на использование соцсети чиновниками. Как отмечают британские СМИ, аккаунты, вероятно, ведутся не с личных устройств чиновников, что позволяет обойти запрет.

Страница Кира Стармера в TikTok Страница Кира Стармера в TikTok

Использование китайского приложения TikTok запрещено на телефонах британских чиновников и депутатов с 2023 года. Посольство КНР Лондоне тогда назвало это решение политически мотивированным.