Премьер Великобритании создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет - РИА Новости, 08.12.2025
16:36 08.12.2025 (обновлено: 16:53 08.12.2025)
Премьер Великобритании создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет
Премьер Великобритании создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет
в мире
великобритания
китай
лондон
кир стармер
tiktok
в мире, великобритания, китай, лондон, кир стармер, tiktok
В мире, Великобритания, Китай, Лондон, Кир Стармер, TikTok
Премьер Великобритании создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет

Стармер создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет для министров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер создал аккаунт в социальной сети TikTok, несмотря на запрет на использование приложения на телефонах министров, государственных служащих и депутатов.
Верифицированный аккаунт Стармера появился в TikTok в понедельник утром. В первом опубликованном видео Стармер с женой Викторией зажигает рождественскую елку на Даунинг-стрит.
По состоянию на 16.00 мск аккаунт Стармера набрал более тысячи подписчиков. Некоторые комментаторы задаются вопросом о том, сколько времени пройдет перед тем, как комментарии будут закрыты. Ряд пользователей призывают премьера уйти в отставку. Негативные комментарии собирают значительное количество "лайков".
Ранее в этом году британское правительство также завело официальный аккаунт в TikTok, несмотря на запрет на использование соцсети чиновниками. Как отмечают британские СМИ, аккаунты, вероятно, ведутся не с личных устройств чиновников, что позволяет обойти запрет.
Использование китайского приложения TikTok запрещено на телефонах британских чиновников и депутатов с 2023 года. Посольство КНР в Лондоне тогда назвало это решение политически мотивированным.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.
В миреВеликобританияКитайЛондонКир СтармерTikTok
 
 
