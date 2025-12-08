Всю минувшую неделю Россия, не переставая, без устали атаковала Британию. Можно только посочувствовать рядовому потребителю тамошних новостей, который встает и ложится с новостями о том, что коварные русские снова нанесли непоправимый ущерб его королевству или вот-вот нападут.

Еще раз повторимся: в докладе нет ни единого доказательства причастности России к трагедии Стерджес. Автор сам указывает на явные противоречия в показаниях ее приятеля Чарли Роули, который так и не смог толком пояснить, где взял флакон с ядом спустя много дней после загадочного политического покушения на Скрипалей. Но в итоге лорд приходит к выводу: "Я уверен, что "Новичок", примененный в Солсбери, <...> был произведен государством, а не частными субъектами. И этим государством была Россия". Ну да, все та же избитая штамповка — а кто же еще?