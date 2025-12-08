Всю минувшую неделю Россия, не переставая, без устали атаковала Британию. Можно только посочувствовать рядовому потребителю тамошних новостей, который встает и ложится с новостями о том, что коварные русские снова нанесли непоправимый ущерб его королевству или вот-вот нападут.
И тут же газета The i Paper на первой полосе сообщает, что "русские шпионы" уже тут как тут. Дальше следует рассказ, как наши агенты якобы под видом моряков гражданских сухогрузов высаживаются в тех самых портовых городах возле баз. Доказательств, само собой, никаких, кроме прилагаемой карты движения двух сухогрузов.
Одновременно The Times сообщает совсем уже ошалевшему британцу, что за недавними кибератаками на популярные там магазины Marks & Spencer "вероятно, стоял Кремль". Почему? — Так а кто же еще? Собственно, этот аргумент ("А кто, как не русские") используется в большинстве подобных "расследований" и "сенсаций".
Буквально на следующий день абсолютно все телеканалы взрываются сообщениями: "расследование" выявило, что за гибель несчастной бездомной Дон Стерджес (единственной жертвы гипотетического химического отравления в Солсбери) "морально ответственны" Кремль и лично Владимир Путин. И эту "сенсацию" многие газеты выносят на первые полосы — как главную новость в стране.
Путин готов заплатить страшную цену, чтобы избежать худшего
4 декабря, 08:00
Причем никто особо не вдается в детали, что это за "расследование" и что оно установило. А то потребители новостей поймут, что речь всего лишь о публичном разбирательстве, проводимом лордом Энтони Хьюзом, которое не выявило ровным счетом ничего нового из того, что уже давно всеми описано в связи со странным отравлением Скрипалей в 2018 году. О серьезности этого "расследования" можно судить по хронологии событий в отчете: там отмечено, что в 1970-е московский НИИ органической химии и технологии якобы начал работать над "Новичком", а в июне 1974 года родилась упомянутая Стерджес. Сразу же прослеживается связь, правда? Вот в таком духе составлен и весь доклад, выводы которого сводятся к стандартной формуле "хайли лайкли".
Еще раз повторимся: в докладе нет ни единого доказательства причастности России к трагедии Стерджес. Автор сам указывает на явные противоречия в показаниях ее приятеля Чарли Роули, который так и не смог толком пояснить, где взял флакон с ядом спустя много дней после загадочного политического покушения на Скрипалей. Но в итоге лорд приходит к выводу: "Я уверен, что "Новичок", примененный в Солсбери, <...> был произведен государством, а не частными субъектами. И этим государством была Россия". Ну да, все та же избитая штамповка — а кто же еще?
И вот на основании этих, с позволения сказать, "доказательств", официальный Лондон тут же реагирует: "Великобритания объявляет о санкциях против ГРУ, поскольку, согласно отчету расследования дела Дон Стерджес, Путин лично отдал приказ об их действиях в Солсбери в 2018 году". Даже "хайли лайкли" не стали добавлять!
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
13 ноября, 08:00
Буквально сразу министр иностранных дел Британии Иветт Купер решительно заявила, что изымет восемь миллиардов фунтов "российских замороженных активов, находящихся в Британии". И все радостно начали разносить новость, даже не интересуясь, что это за сумма и куда делись остальные деньги, если вспомнить, что еще недавно Лондон отчитывался о наличии в его распоряжении 28,7 миллиарда фунтов якобы российских активов.
При ближайшем рассмотрении структуры этих активов оказывается, что речь в основном идет о частном капитале наших крупных бизнесменов. Но тут уж остается вспомнить знаменитый призыв Владимира Путина еще в 2002 году, когда он честно предупредил наших олигархов о том, что Запад будет делать с их активами: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства".
Однако британскому потребителю информации такие нюансы не важны. Его прямо предупреждают, что Россия будет жестко мстить. И в конце недели на сайте газеты Daily Express появляется леденящий душу заголовок: "Россия угрожает ударить по 23 городам Великобритании". Чувствуется стремительная динамика: началась неделя с обещания российских ударов по трем городам, а заканчивается уже перечнем из 23! И никого не волнует, что карта с этими 23 объектами британского ВПК опубликована в сентябре в официальном отчете Министерства обороны Соединенного Королевства.
Российские разведчики опозорили Лондон и Киев
12 ноября, 08:00
Ох и неделька выдалась у рядового британца! Неудивительно, что колумнист The Sunday Times Род Лиддл уже пишет о своем кошмарном сне: "Российские солдаты вторглись в страну. Они расстреливают людей повсюду. Они бросают ядерные бомбы на пару городов — выбирайте, какие именно. <…> Они уничтожают наши коммуникации и энергетическую инфраструктуру". И это не фельетон! Автор дальше доказывает, что Россия, оказывается, уже воюет с Британией десять-двадцать лет. И вот что делать после такой насыщенной недели несчастному запуганному обывателю? Только выпрыгивать в окно с криком: "Русские идут!" И уж точно не задаваться вопросом, почему вдруг на него все это обрушилось в одночасье.
А ведь это ключевой вопрос! И ответ очевиден. В последних числах ноября правительство Британии раскрыло основные параметры бюджета на следующий год. Выяснилось, что лейбористы нарушают все свои предвыборные обещания — и в первую очередь клятву не повышать налоги. Консерваторы тут же поймали правительство на лжи по поводу гигантской бюджетной дыры. А правая пресса моментально потребовала уволить ключевых членов правительства, виновных в распространении этой лжи.
То есть у правительства Стармера к началу прошлой недели действительно возникли серьезнейшие проблемы. И что в таком случае нужно делать? Ответ очевиден: запускать новый сезон сериала "Русская угроза" — и тогда первые полосы британской прессы будут посвящены ему, а не требованиям отправить лейбористов в отставку. Технология проста и стара как мир. Правда, и опасность такой грязной игры, вызывающей паранойю в обществе, с веками меньше не становится.
У Британии есть за что ненавидеть Россию
3 ноября, 08:00