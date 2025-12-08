https://ria.ru/20251208/bpl-2060519775.html
Житель Запорожской области получил ранения при атаке БПЛА
Житель запорожской Васильевки ранен при атаке ВСУ по частному сектору города, ему оказывают помощь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Новости
ru-RU
