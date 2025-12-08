https://ria.ru/20251208/bonya-2060668195.html
Боня подала на невесту Лепса в суд из-за поста в соцсетях
Поводом для иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе стала публикация в Instagram*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Поводом для иска блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе стала публикация в Instagram*, сообщили РИА Новости в суде.
"В исковом заявлении указано, что ответчик Киба (Белякова) Аврора Ильинична распространила 1 июля этого года в социальной сети Instagram* ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца", — сказали в суде.
Заседание по иску назначено на 25 декабря.
В понедельник суд провел беседу по иску, на которую ни Боня
, ни Киба
не явились.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.