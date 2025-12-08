Рейтинг@Mail.ru
Боня и невеста Лепса не прибыли в суд на беседу - РИА Новости, 08.12.2025
18:44 08.12.2025
Боня и невеста Лепса не прибыли в суд на беседу
Боня и невеста Лепса не прибыли в суд на беседу
виктория боня
аврора киба
григорий лепс
виктория боня, аврора киба, григорий лепс
Виктория Боня, Аврора Киба, Григорий Лепс
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Блогер Виктория Боня и невеста певца Григория Лепса Аврора Киба не прибыли на беседу по иску о защите чести и достоинства в Кузьминский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Кузьминский суд провел беседу по иску Бони к Кибе о защите чести и достоинства. Как передает корреспондент, ни Боня, ни Киба не явились в суд. Сторону блогера представлял адвокат.
Как указано в материалах суда, Боня подала к Кибе иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основания и сумма требований в материалах не называются.
Виктория Боня на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд начнет процесс по иску Бони к невесте Лепса
Виктория БоняАврора КибаГригорий Лепс
 
 
