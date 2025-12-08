На границе между Таиландом и Камбоджей начались боестолкновения

Боец тайской армии, пострадавший в результате столкновений на границе с Камбоджей

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения на фоне нового витка эскалации, На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения на фоне нового витка эскалации, передает портал Khaosod.

"Армия (Таиланда. — Прим. ред.) сообщает о боях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи", — говорится в публикации.

По данным Reuters, как минимум один тайский военный погиб, еще семь получили ранения.

Власти Камбоджи, со своей стороны, сообщили о трех пострадавших среди мирных жителей.

Эскалация боевых действий в приграничных районах двух стран началась в минувшие выходные. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.

Так, в ночь на понедельник Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.

В свою очередь, Министерство нацобороны Камбоджи возложило на Таиланд ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают с осторожностью следить за ситуацией.

Обострение ситуации

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.

Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.