https://ria.ru/20251208/boeviki-2060493188.html
ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2025
ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по Херсонской области
Украинские боевики за день нанесли 50 артиллерийских ударов по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T09:01:00+03:00
2025-12-08T09:01:00+03:00
2025-12-08T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по 11 населенным пунктам Херсонской области