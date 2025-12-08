Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Равиль Гайнулин спас раненого бойца ВС РФ, эвакуации которого пытались помешать ВСУ, подбившие дроном багги эвакуационной группы, Рядовой российских Вооруженных сил Равиль Гайнулин спас раненого бойца ВС РФ, эвакуации которого пытались помешать ВСУ, подбившие дроном багги эвакуационной группы, сообщили в Минобороны РФ.

Гранатометчик роты огневой поддержки боевых машин поддержки танков Гайнулин в ходе спецоперации в составе эвакуационной группы эвакуировал на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР раненых военнослужащих.

"Передвигаясь по открытому участку местности, транспортное средство подверглось атаке FPV-дрона противника. Машина получила серьезные повреждения и была остановлена. В результате атаки дрона один из российских военнослужащих группы получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Командир эвакуационной группы приказал бойцам рассредоточиться и приготовиться к отражению возможной повторной атаки БПЛА. В это время Гайнулин начал выносить раненого из возможной зоны поражения.

"Достигнув укрытия, он оказал пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение. После эвакуации пострадавшего военнослужащего Равиль вернулся к машине, помог отремонтировать ее и эвакуировать раненых бойцов штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", - добавили в МО РФ