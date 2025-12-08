Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Равиль Гайнулин спас раненого бойца ВС РФ, эвакуации которого пытались помешать ВСУ, подбившие дроном багги эвакуационной группы, сообщили в Минобороны РФ.
Гранатометчик роты огневой поддержки боевых машин поддержки танков Гайнулин в ходе спецоперации в составе эвакуационной группы эвакуировал на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР раненых военнослужащих.
"Передвигаясь по открытому участку местности, транспортное средство подверглось атаке FPV-дрона противника. Машина получила серьезные повреждения и была остановлена. В результате атаки дрона один из российских военнослужащих группы получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Командир эвакуационной группы приказал бойцам рассредоточиться и приготовиться к отражению возможной повторной атаки БПЛА. В это время Гайнулин начал выносить раненого из возможной зоны поражения.
"Достигнув укрытия, он оказал пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение. После эвакуации пострадавшего военнослужащего Равиль вернулся к машине, помог отремонтировать ее и эвакуировать раненых бойцов штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", - добавили в МО РФ.
Благодаря бдительности и решительным действиям гвардии рядового Равиля Гайнулина задача была выполнена и группа избежала потерь, подчеркнули в Минобороны РФ.
