Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 08.12.2025
Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ
Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ - РИА Новости, 08.12.2025
Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ
Рядовой российских Вооруженных сил Равиль Гайнулин спас раненого бойца ВС РФ, эвакуации которого пытались помешать ВСУ, подбившие дроном багги эвакуационной... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский боец спас раненого товарища под ударами ВСУ

Российский боец Гайнулин спас раненого товарища, несмотря на удары дрона ВСУ

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Равиль Гайнулин спас раненого бойца ВС РФ, эвакуации которого пытались помешать ВСУ, подбившие дроном багги эвакуационной группы, сообщили в Минобороны РФ.
Гранатометчик роты огневой поддержки боевых машин поддержки танков Гайнулин в ходе спецоперации в составе эвакуационной группы эвакуировал на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР раненых военнослужащих.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Российские десантники не дают ВСУ форсировать Днепр у Херсона
05:38
"Передвигаясь по открытому участку местности, транспортное средство подверглось атаке FPV-дрона противника. Машина получила серьезные повреждения и была остановлена. В результате атаки дрона один из российских военнослужащих группы получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Командир эвакуационной группы приказал бойцам рассредоточиться и приготовиться к отражению возможной повторной атаки БПЛА. В это время Гайнулин начал выносить раненого из возможной зоны поражения.
"Достигнув укрытия, он оказал пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение. После эвакуации пострадавшего военнослужащего Равиль вернулся к машине, помог отремонтировать ее и эвакуировать раненых бойцов штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", - добавили в МО РФ.
Благодаря бдительности и решительным действиям гвардии рядового Равиля Гайнулина задача была выполнена и группа избежала потерь, подчеркнули в Минобороны РФ.
