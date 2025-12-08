Paramount готов купить Warner Bros. за 108 миллиардов долларов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский медиахолдинг Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netfilx, следует из пресс-релиза Paramount.

"Paramount Skydance Corporation сегодня объявила о выдвижении тендерного предложения с оплатой за приобретение всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery, Inc. за 30 долларов за акцию. Предложение касается всей компании WBD, включая сегмент Global Networks", - говорится в сообщении.

Таким образом, предлагаемая сумма составит 108,4 миллиарда долларов, указывает Paramount.

Ранее в декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix . А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет приобретение Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством.

Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которая предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов.

Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery.