18:08 08.12.2025
Paramount готов купить Warner Bros. за 108 миллиардов долларов
Американский медиахолдинг Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после РИА Новости, 08.12.2025
Новости
технологии, сша, дональд трамп, netflix
Технологии, США, Дональд Трамп, Netflix
Paramount готов купить Warner Bros. за 108 миллиардов долларов

Paramount хочет перебить предложение Netfilx по покупке Warner Bros.

© Flickr / matthewlrigdon Надпись Hollywood на закате
Надпись Hollywood на закате. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский медиахолдинг Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netfilx, следует из пресс-релиза Paramount.
"Paramount Skydance Corporation сегодня объявила о выдвижении тендерного предложения с оплатой за приобретение всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery, Inc. за 30 долларов за акцию. Предложение касается всей компании WBD, включая сегмент Global Networks", - говорится в сообщении.
Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которая предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов.
Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery.
Paramount Skydance - объединенный медиахолдинг, возникший в результате слияния Paramount Global и Skydance Media, завершенного в августе 2025 года. Сумма активов составила 8 миллиардов долларов.
