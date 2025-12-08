На сайте Большого театра появились билеты на "Щелкунчика" в декабре

Утром в понедельник в продаже есть билеты на вечерние показы 17 и 18 декабря за стоимостью от 25 до 45 тысяч рублей, на дневной показ 19 декабря - за 45 тысяч рублей, а также на 21 декабря - за 35 тысяч рублей. Также у зрителей есть возможность приобрести последние билеты на представления "Щелкунчика", которые пройдут 26 декабря - цены составляют 25-50 тысяч рублей. Кроме того, доступен один билет на показ вечером 30 декабря - за 15 тысяч рублей и в самый канун Нового года, вечером 31 декабря, за 45 тысяч рублей.