https://ria.ru/20251208/bilety-2060515338.html
На сайте Большого театра появились билеты на "Щелкунчика" в декабре
На сайте Большого театра появились билеты на "Щелкунчика" в декабре - РИА Новости, 08.12.2025
На сайте Большого театра появились билеты на "Щелкунчика" в декабре
Несколько билетов появилось на официальном сайте Большого театра на декабрьские показы новогоднего балета "Щелкунчик", в продаже есть билет и на вечернее... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T11:08:00+03:00
2025-12-08T11:08:00+03:00
2025-12-08T11:15:00+03:00
культура
большой театр
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83205/72/832057272_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_aaa6ed07b60ee24afb681af2d99d1782.jpg
https://ria.ru/20251208/tseny-2060511784.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83205/72/832057272_64:0:899:626_1920x0_80_0_0_89a55fec276142d0c2bc613956254d2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, новый год, общество
Культура, Большой театр, Новый год, Общество
На сайте Большого театра появились билеты на "Щелкунчика" в декабре
РИА Новости: на сайте Большого театра появились билеты на "Щелкунчика" в декабре
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Несколько билетов появилось
на официальном сайте Большого театра на декабрьские показы новогоднего балета "Щелкунчик", в продаже есть билет и на вечернее представление 31 декабря, выяснило РИА Новости.
Утром в понедельник в продаже есть билеты на вечерние показы 17 и 18 декабря за стоимостью от 25 до 45 тысяч рублей, на дневной показ 19 декабря - за 45 тысяч рублей, а также на 21 декабря - за 35 тысяч рублей. Также у зрителей есть возможность приобрести последние билеты на представления "Щелкунчика", которые пройдут 26 декабря - цены составляют 25-50 тысяч рублей. Кроме того, доступен один билет на показ вечером 30 декабря - за 15 тысяч рублей и в самый канун Нового года, вечером 31 декабря, за 45 тысяч рублей.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.