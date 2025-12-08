Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как ВСУ выгнали из дома его мать
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 08.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ выгнали из дома его мать
Беженец из села Торское в ДНР Сергей Клыпа рассказал РИА Новости, как украинские военные выгнали из дома его мать. РИА Новости, 08.12.2025
в мире, донецкая народная республика, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф)
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Беженец из села Торское в ДНР Сергей Клыпа рассказал РИА Новости, как украинские военные выгнали из дома его мать.
"Заселились (украинские военные – ред.), находились около семи-восьми месяцев. Дома занимали, в домах и жили. Даже такие случаи были, говорили выезжать. К матери в Кировске приходили, чтобы выехали, чтобы самим заселиться", – сказал Клыпа.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
