Беспилотники "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области

архангельская область
АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Еще пять беспилотных летательных аппаратов "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", они позволят предотвращать лесные пожары и усиливать контроль за природными ресурсами, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Ранее в лесничества региона уже были переданы шесть БПЛА, которые предназначены для лесной охраны. До конца года беспилотники получат специалисты Лешуконского, Пуксоозерского и Приозерного, Устьянского и Верхнетоемского лесничеств.
"Один из коптеров уже передан Северодвинскому лесничеству – его получил участник кадровой программы "Защитники. Под крылом Архангела" Андрей Красильников. Для специалистов это серьёзное подспорье: техника позволит эффективнее предотвращать лесные пожары и усиливать контроль за природными ресурсами Поморья", – сообщил Цыбульский
С помощью "Геоскана" можно вести фото- и видеосъёмку в сложных погодных условиях, чтобы оперативно выявлять очаги возгораний, отслеживать динамику пожаров, а также фиксировать случаи незаконной деятельности, в том числе по вырубке леса и складированию отходов.
"Всего в этом году лесничества области обеспечены 11 беспилотниками на общую сумму федеральной субвенции более 16 миллионов рублей. Также завершилось комплектование подразделений Единого лесопожарного центра беспилотными летательными аппаратами – поступили 34 коптера", – сообщила министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области
Анна Шевелева, слова которой приводятся в сообщении.
Власти региона отмечают, что внедрение в работу лесничеств беспилотников значительно повышает возможности лесоохранной службы в мониторинге и защите лесных территорий.