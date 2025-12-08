Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
23:18 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/bespilotniki-2060689549.html
Беспилотники "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области
Беспилотники "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области - РИА Новости, 08.12.2025
Беспилотники "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области
Еще пять беспилотных летательных аппаратов "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:18:00+03:00
2025-12-08T23:18:00+03:00
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996606042_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_c57173d926ce3784e7e1d035965ac731.jpg
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996606042_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_6d3e4ada90c4053aa2b361e241f91403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, александр цыбульский, общество
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Общество
Беспилотники "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области

Еще пять БПЛА "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПульт дистанционного управления тестирования двигателей БПЛА
Пульт дистанционного управления тестирования двигателей БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пульт дистанционного управления тестирования двигателей БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек – РИА Новости. Еще пять беспилотных летательных аппаратов "Геоскан-801" поступят в лесничества Архангельской области в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", они позволят предотвращать лесные пожары и усиливать контроль за природными ресурсами, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Ранее в лесничества региона уже были переданы шесть БПЛА, которые предназначены для лесной охраны. До конца года беспилотники получат специалисты Лешуконского, Пуксоозерского и Приозерного, Устьянского и Верхнетоемского лесничеств.
«
"Один из коптеров уже передан Северодвинскому лесничеству – его получил участник кадровой программы "Защитники. Под крылом Архангела" Андрей Красильников. Для специалистов это серьёзное подспорье: техника позволит эффективнее предотвращать лесные пожары и усиливать контроль за природными ресурсами Поморья", – сообщил Цыбульский в социальных сетях.
С помощью "Геоскана" можно вести фото- и видеосъёмку в сложных погодных условиях, чтобы оперативно выявлять очаги возгораний, отслеживать динамику пожаров, а также фиксировать случаи незаконной деятельности, в том числе по вырубке леса и складированию отходов.
"Всего в этом году лесничества области обеспечены 11 беспилотниками на общую сумму федеральной субвенции более 16 миллионов рублей. Также завершилось комплектование подразделений Единого лесопожарного центра беспилотными летательными аппаратами – поступили 34 коптера", – сообщила министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Шевелева, слова которой приводятся в сообщении.
Власти региона отмечают, что внедрение в работу лесничеств беспилотников значительно повышает возможности лесоохранной службы в мониторинге и защите лесных территорий.
 
Архангельская областьАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала