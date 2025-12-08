https://ria.ru/20251208/bespilotniki-2060664626.html
В России за два года с помощью беспилотников спасли 450 человек
В России в 2024-2025 годах с помощью беспилотных авиационных систем было обнаружено и спасено 450 человек, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. РИА Новости, 08.12.2025
