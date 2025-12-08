Рейтинг@Mail.ru
В России за два года с помощью беспилотников спасли 450 человек
19:27 08.12.2025
В России за два года с помощью беспилотников спасли 450 человек
В России за два года с помощью беспилотников спасли 450 человек
В России за два года с помощью беспилотников спасли 450 человек
В России в 2024-2025 годах с помощью беспилотных авиационных систем было обнаружено и спасено 450 человек, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
В России за два года с помощью беспилотников спасли 450 человек

РИА Новости: в 2024-2025 годах в РФ с помощью беспилотников спасли 450 человек

Беспилотные летательные аппараты МЧС России
Беспилотные летательные аппараты МЧС России
© Фото : МЧС России
Беспилотные летательные аппараты МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России в 2024-2025 годах с помощью беспилотных авиационных систем было обнаружено и спасено 450 человек, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
«
"За 2024 и 2025 год при помощи беспилотных авиационных систем было обнаружено и спасено 450 человек", - рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что на сегодня беспилотники используются для сопровождения и корректировки действий спасательных команд и мобильных поисковых групп. Также с их помощью ведутся поисковые авиационные работы в труднодоступной местности, на водных акваториях, в лесных массивах и в горах.
