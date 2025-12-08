Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 08.12.2025 (обновлено: 12:43 08.12.2025)
Средства ПВО сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки
Средствами противовоздушной обороны сбит 171 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пост воздушного наблюдения
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны сбит 171 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбит 171 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 101 131 беспилотный летательный аппарат, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 445 танков и других боевых бронированных машин, 1627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31788 орудий полевой артиллерии и минометов, 48590 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
