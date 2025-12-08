https://ria.ru/20251208/bespilotnik-2060538168.html
Средства ПВО сбили более 170 беспилотников ВСУ за сутки
Средствами противовоздушной обороны сбит 171 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:31:00+03:00
2025-12-08T12:31:00+03:00
2025-12-08T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336621_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_6cc79d2131916feb513654dc8defb86a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336621_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_3015bf24316fb367b015d1982766819f.jpg
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Средства ПВО сбили 171 украинский беспилотник за сутки