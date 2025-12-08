Вдова Бентли обсудит вопрос обжалования приговора по его делу с адвокатом

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Вдова корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила сообщила журналистам, что решит вопрос обжалования приговора по делу об убийстве супруга после консультаций с адвокатом.

Она добавила, что после выдачи копии и ознакомления с подробностями приговора будут высказаны дополнительные комментарии по поводу потенциального обжалования приговора.