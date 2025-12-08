Рейтинг@Mail.ru
Вдова Бентли обсудит вопрос обжалования приговора по его делу с адвокатом - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 08.12.2025 (обновлено: 13:17 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/bentli-2060544946.html
Вдова Бентли обсудит вопрос обжалования приговора по его делу с адвокатом
Вдова Бентли обсудит вопрос обжалования приговора по его делу с адвокатом - РИА Новости, 08.12.2025
Вдова Бентли обсудит вопрос обжалования приговора по его делу с адвокатом
Вдова корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила сообщила журналистам, что решит вопрос обжалования приговора по делу об убийстве супруга после консультаций... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:51:00+03:00
2025-12-08T13:17:00+03:00
донецк
москва
рассел бентли
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023878028_0:145:819:606_1920x0_80_0_0_6aaa137e5d35a4778043a5eba6bc78e2.png
https://ria.ru/20251208/figuranty-2060528826.html
https://ria.ru/20251208/bentli-2060543953.html
донецк
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023878028_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_e99037bbcee894d516b31005bdf0f630.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, москва, рассел бентли, происшествия
Донецк, Москва, Рассел Бентли, Происшествия
Вдова Бентли обсудит вопрос обжалования приговора по его делу с адвокатом

Вдова Бентли решит вопрос обжалования приговора после консультаций с адвокатом

© Фото : соцсети Рассела БентлиРассел Бентли
Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : соцсети Рассела Бентли
Рассел Бентли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Вдова корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила сообщила журналистам, что решит вопрос обжалования приговора по делу об убийстве супруга после консультаций с адвокатом.
Суд в Донецке в понедельник приговорил фигурантов дела на сроки до 12 лет лишения свободы.
"Я не знаю, мой адвокат, к сожалению, сегодня должен был быть в Москве. Мы это будем с ним обсуждать, дополнительно сообщим", - сказала вдова, отвечая на вопрос, будет ли обжаловать приговор.
Она добавила, что после выдачи копии и ознакомления с подробностями приговора будут высказаны дополнительные комментарии по поводу потенциального обжалования приговора.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Троих фигурантов дела Бентли лишили воинских званий
12:03
В апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
В сентябре 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Вдова Бентли обратится к Москальковой за помощью по поиску останков мужа
12:48
 
ДонецкМоскваРассел БентлиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала