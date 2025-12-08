Вдова Бентли обратится к Москальковой за помощью по поиску останков мужа

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила после оглашения приговора фигурантам дела об убийстве ее мужа сообщила журналистам, что обратится к омбудсмену Татьяне Москальковой за помощью по поиску останков супруга.
"Я решила участвовать в суде с одной целью, чтобы найти тело мужа, потому что, когда я ознакомилась с материалами дела, я поняла, что тела нет на самом деле. Поэтому я пыталась вывести вместе с адвокатами вопросами их на показания, чтобы они (осужденные - ред.) сказали, где тело, или указали на тех, кто может знать. Скорее всего, страх перед командованием выше, чем страх перед наказанием по закону. Все ждут, что он (Рассел Бентли - ред.) будет найден", - сказала вдова.
"Татьяна Николаевна (Москалькова - ред.) сказала, что... я получила от нее ответ письменный, что я могу к ней обратиться с показаниями. Я должна найти мужа", - добавила Людмила Бентли.
На вопрос корреспондента РИА Новости о повторном обращении к омбудсмену вдова ответила: "Конечно".
В апреле 2024 года главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные - наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
В сентябре 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия".