Вдова Бентли обратится к Москальковой за помощью по поиску останков мужа

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила после оглашения приговора фигурантам дела об убийстве ее мужа сообщила журналистам, что обратится к омбудсмену Татьяне Москальковой за помощью по поиску останков супруга.