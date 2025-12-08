Российское посольство в Бенине сообщило о стабилизации ситуации в стране

Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. Мятежные военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор.