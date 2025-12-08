Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство в Бенине сообщило о стабилизации ситуации в стране
14:21 08.12.2025 (обновлено: 14:32 08.12.2025)
Российское посольство в Бенине сообщило о стабилизации ситуации в стране
Российское посольство в Бенине сообщило о стабилизации ситуации в стране
Посольство РФ в Бенине сообщило о заметных признаках стабилизации ситуации в стране, призывает россиян сохранять бдительность. РИА Новости, 08.12.2025
Российское посольство в Бенине сообщило о стабилизации ситуации в стране

Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
© Фото : соцсети
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Бенине сообщило о заметных признаках стабилизации ситуации в стране, призывает россиян сохранять бдительность.
"Обстановка в Котону и Республике в целом имеет заметные признаки стабилизации. Восстановлен полный контроль правительственных сил над стратегическими объектами и дорожно-транспортной инфраструктурой страны. В Котону обеспечено беспрепятственное движение пешеходов и автотранспорта", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Посольство России призывает росграждан, находящихся в Бенине, сохранять бдительность и следовать рекомендациям официальных органов власти по обеспечению личной безопасности.
Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. Мятежные военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор.
Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.
