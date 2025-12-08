Рейтинг@Mail.ru
Нигерия ввела войска в Бенин после попытки переворота - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/benin-2060506926.html
Нигерия ввела войска в Бенин после попытки переворота
Нигерия ввела войска в Бенин после попытки переворота - РИА Новости, 08.12.2025
Нигерия ввела войска в Бенин после попытки переворота
Власти Нигерии после попытки военного переворота в Бенине, помимо поддержки с воздуха, развернули на территории соседней страны сухопутные войска, сообщил офис... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:27:00+03:00
2025-12-08T10:27:00+03:00
в мире
нигерия
бенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060398980_0:64:680:447_1920x0_80_0_0_a9a4249132c2a4e32564a7a1b37ba989.jpg
https://ria.ru/20251207/benin-2060460351.html
https://ria.ru/20251207/benin-2060459556.html
нигерия
бенин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060398980_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_02752b6d6e7f8a5e5a1b0a7d5ae102fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, бенин
В мире, Нигерия, Бенин
Нигерия ввела войска в Бенин после попытки переворота

Нигерия ввела сухопутные войска в Бенин после попытки переворота

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : соцсети
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Нигерии после попытки военного переворота в Бенине, помимо поддержки с воздуха, развернули на территории соседней страны сухопутные войска, сообщил офис нигерийского президента Болы Тинубу.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Нигерии по просьбе властей Бенина наносят удары, чтобы помочь вытеснить мятежников.
Военные на улице в Котону, Бенин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Бенин полностью зачистили от участников мятежа, заявил президент
Вчера, 22:47
Как говорится в заявлении на сайте президента Нигерии, правительство Бенина также запросило участие нигерийских сухопутных войск для миссий, одобренных командованием Бенина, в поддержку защиты конституционных институтов и сдерживания вооруженных группировок. "Начальник штаба обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуеде заявил, что все запросы были выполнены, и нигерийские сухопутные войска сейчас находятся в Бенине", - уточняется в коммюнике.
Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. Мятежные военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор.
Позднее по национальному телевидению страны выступил министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду. Он заявил о восстановлении порядка и призвал граждан вернуться к обычным делам.
Истребители F-7NI ВВС Нигерии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
ВВС Нигерии нанесли удары по целям в Бенине, сообщили СМИ
Вчера, 22:37
 
В миреНигерияБенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала