Нигерия ввела войска в Бенин после попытки переворота

© Фото : соцсети Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Нигерии после попытки военного переворота в Бенине, помимо поддержки с воздуха, развернули на территории соседней страны сухопутные войска, сообщил офис нигерийского президента Болы Тинубу.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Нигерии по просьбе властей Бенина наносят удары, чтобы помочь вытеснить мятежников.

Как говорится в заявлении на сайте президента Нигерии, правительство Бенина также запросило участие нигерийских сухопутных войск для миссий, одобренных командованием Бенина, в поддержку защиты конституционных институтов и сдерживания вооруженных группировок. "Начальник штаба обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуеде заявил, что все запросы были выполнены, и нигерийские сухопутные войска сейчас находятся в Бенине", - уточняется в коммюнике.

Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. Мятежные военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор.