Биография Александра Бакулева

Советский хирург, один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР, академик АН СССР, академик и президент АМН СССР, Герой Социалистического Труда Александр Николаевич Бакулев

Советский хирург, создатель первой отечественной научной школы сердечно-сосудистой хирургии Александр Николаевич Бакулев родился 7 декабря (25 ноября по старому стилю) 1890 года в деревне Невениковской Вятской губернии (ныне деревня Бакули Слободского района Кировской области) в зажиточной крестьянской семье.

Образование

Успешно окончив Вятскую мужскую гимназию, юноша поступил на медицинский факультет Императорского Николаевского университета в Саратове. При выборе медицинской специальности Бакулев отдал предпочтение хирургии под впечатлением от лекций профессора Сергея Спасокукоцкого, ставшего впоследствии создателем советской клинической школы , и уже с третьего курса в свободное от учебы время работал в клинике своего будущего учителя и научного руководителя.

Первая мировая и Гражданская войны

Летом 1915 года, в разгар Первой мировой войны, Александр Бакулев после окончания четвертого курса был призван в действующую армию и направлен на Западный фронт. Два года он провел в военно-полевых госпиталях, лечил раненых, приобретая бесценный практический опыт. В конце 1917 года молодой хирург был отозван с фронта для завершения образования и в мае 1918 года получил диплом врача в Саратовском университете. Уже полноправным ординатором он продолжил работать в клинике Спасокукоцкого, однако вскоре вновь был призван в ряды Красной армии и направлен на фронты Гражданской войны.

Исследования в области нейрохирургии

Три года Бакулев отдал работе военного врача. Демобилизовавшись в 1922 году, он продолжил трудиться сначала ординатором, а потом ассистентом в госпитальной хирургической клинике и университете Саратова под руководством профессора Спасокукоцкого. За время работы в этих учреждениях Бакулев начал исследования в области нейрохирургии , которая тогда еще только начинала выделяться как самостоятельная дисциплина, хирургического лечения опухолей средостения и легких, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

В 1926 году следом за Спасокукоцким Александр Бакулев переехал в Москву и продолжил работать ассистентом на кафедре факультетской хирургии 2-го Московского государственного университета (с 1930 года – 2-й Московский государственный медицинский институт, ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова) под руководством своего учителя. Позже он занимал должности доцента, второго профессора на кафедре.

В 1927 году ученый был командирован в Берлин на стажировку по черепно-мозговой хирургии в клинику известного нейрохирурга профессора Отфрида Форстера. После возвращения из командировки Бакулев совместно с крупнейшим невропатологом Михаилом Кролем организовал специализированное нейрохирургическое отделение в составе 2-го Московского государственного университета.

В 1935 году Бакулеву по совокупности научных работ в области хирургии была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации. В 1939 году хирург успешно защитил докторскую диссертацию. В своих исследованиях Александр Бакулев в числе первых во всем мире сумел с научной точки зрения обосновать закрытый способ лечения гнойников головного мозга. Наряду с вопросами нейрохирургии научная деятельность хирурга касалась также целого ряда аспектов хирургии брюшной и грудной полостей.

В 1939 году Бакулев был назначен заведующим кафедрой и клиникой госпитальной хирургии педиатрического факультета 2-го Московского государственного медицинского института. Эту должность ученый занимал на протяжении трех лет. В 1943 году после смерти своего учителя Сергея Спасокукоцкого возглавил кафедру и клинику факультетской хирургии 2-го Московского государственного медицинского института, на которой оставался до конца своей жизни.

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной войны Бакулеву приходилось совмещать руководство хирургическими кафедрами с выполнением обязанностей главного хирурга Резервного фронта, главного хирурга эвакогоспиталей Москвы и главного хирурга Лечебно-санитарного управления Кремля (до 1953 года). Он занимался консультациями и обучением военных хирургов, разрабатывал методики реабилитации после тяжелых ранений, а также, несмотря на административную нагрузку, лично проводил сложные операции. Под его руководством был разработан ряд сложных операций на спинном мозге, методика наложения глухого шва при проникающих ранах головы, лечения ранений поясничного отдела позвоночника.

Сердечно-сосудистая и хирургия легких

После окончания войны коллектив кафедры и клиники факультетской хирургии под руководством Бакулева развернул активную научную и практическую деятельность по многим актуальным направлениям, ведущими из которых явились хирургия легких и сердечно-сосудистая хирургия.

В 1946 году Александр Бакулев выполнил первую в стране пневмонэктомию (операцию по удалению легкого) по поводу гнойного поражения легкого, в 1948 году – операцию на сердце по поводу врожденного порока сердца, а в 1952 году – операции по поводу приобретенного порока сердца и мешотчатой аневризмы восходящего отдела аорты (сосудистая патология) и др. Бакулев в числе первых в СССР стал применять при операционном лечении эндотрахеальный наркоз и ангиокардиографию (рентгенологическое исследование отделов сердца или кровеносных сосудов с применением контрастного вещества). Им была сформулирована концепция коррекции врожденных пороков сердца – и, хотя первым в мире подобная операция методом наложения кавопульмонального анастомоза (создание соустья между верхней полой веной и легочной артерией) была проведена его учеником Евгением Мешалкиным, многие врачи, даже иностранные, еще долгие годы называли ее "операцией Бакулева". Также хирург решился оперировать больных с острым инфарктом миокарда. Проводя операции, он не только наблюдал за состоянием больного, но и совершенствовал хирургические инструменты. Ученый-исследователь изобрел инъекционную иглу для введения лекарств в полость перикарда (наружная соединительнотканная оболочка сердца), которая теперь носит его имя. Он уделял много внимания хирургии на открытом сердце с использованием аппаратов искусственного кровообращения. Под его руководством разрабатывались первые в стране имплантируемые электрокардиостимуляторы.

В 1956 году Бакулев возглавил Институт грудной хирургии (ныне Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева), который был создан по распоряжению Совета Министров СССР на базе факультетской хирургической клиники 2-го Московского государственного медицинского института. На этом посту он оставался до 1958 года.

Общественная работа

Научную, врачебную и педагогическую деятельность Бакулев успешно сочетал с общественной работой: в 1948 году он стал академиком АМН СССР, в 1958 году – академиком Академии наук СССР. В 1953-1960 годах был президентом АМН СССР.

Смерть и память

Выдающийся отечественный хирург Александр Бакулев скончался 31 марта 1967 года и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В 1991 году в деревне Бакули к 100-летию со дня рождения Александра Бакулева в доме, где родился и провел детские годы выдающийся ученый, был открыт музей-усадьба

Наследие

Награды

За большой вклад в развитие отечественной хирургии и подготовку научных кадров Бакулев был удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР (1946), Героя Социалистического Труда (1960).

Александр Бакулев – лауреат Ленинской (1957) и Сталинской премий (1949). Был награжден тремя орденами Ленина (1945, 1953, 1960), орденами Красной Звезды (1942) и Трудового Красного Знамени (1951).