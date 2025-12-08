Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга
08.12.2025
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала кадры самого большого айсберга D15а с орбиты, на данный момент ледовый гигант дрейфует в Море Содружества, которое... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
роскосмос
2025
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга

"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга D15а в Море Содружества

© Фото : Роскосмос / Метеор-МАйсберг D15а: фото с орбиты
Айсберг D15а: фото с орбиты - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Роскосмос / Метеор-М
Айсберг D15а: фото с орбиты
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала кадры самого большого айсберга D15а с орбиты, на данный момент ледовый гигант дрейфует в Море Содружества, которое является частью Южного океана.
"Спутники Роскосмоса зафиксировали его в Море Содружества", - говорится в сопроводительном сообщении госкорпорации.
Ранее представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщали, что айсберг А23а потерял 67% своей изначальной площади и уступил первенство на планете айсбергу D15а.
Площадь айсберга D15а составляет 3071 кв. км. Он откололся от шельфового ледника в январе 2016 года.
Титаник в искусстве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Что на самом деле погубило "Титаник"? Айсберг - не единственная причина
10 июля
 
