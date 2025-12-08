https://ria.ru/20251208/aysberg-2060517050.html
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга
"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга D15а в Море Содружества
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала кадры самого большого айсберга D15а с орбиты, на данный момент ледовый гигант дрейфует в Море Содружества, которое является частью Южного океана.
"Спутники Роскосмоса
зафиксировали его в Море Содружества", - говорится в сопроводительном сообщении госкорпорации.
Ранее представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщали, что айсберг А23а потерял 67% своей изначальной площади и уступил первенство на планете айсбергу D15а.
Площадь айсберга D15а составляет 3071 кв. км. Он откололся от шельфового ледника в январе 2016 года.