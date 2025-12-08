"Роскосмос" опубликовал фото самого большого айсберга

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала кадры самого большого айсберга D15а с орбиты, на данный момент ледовый гигант дрейфует в Море Содружества, которое является частью Южного океана.

"Спутники Роскосмоса зафиксировали его в Море Содружества", - говорится в сопроводительном сообщении госкорпорации.

Ранее представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщали, что айсберг А23а потерял 67% своей изначальной площади и уступил первенство на планете айсбергу D15а.