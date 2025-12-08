https://ria.ru/20251208/avtovokzal-2060690706.html
В Алтайском крае эвакуировали автовокзал
В Алтайском крае эвакуировали автовокзал - РИА Новости, 08.12.2025
В Алтайском крае эвакуировали автовокзал
Автовокзал пришлось эвакуировать в Алтайском крае из-за провокации неизвестных, действующих в интересах недружественных стран, за последние две недели в регионе РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:46:00+03:00
2025-12-08T20:46:00+03:00
2025-12-08T23:26:00+03:00
происшествия
алтайский край
бийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90999/85/909998542_0:74:888:574_1920x0_80_0_0_391a345afe48d9c5fcedab1595d60ec9.jpg
https://ria.ru/20250616/altay-2023096989.html
https://ria.ru/20250728/altaj-2031937963.html
алтайский край
бийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90999/85/909998542_99:0:888:592_1920x0_80_0_0_e7975090ab2ae1a1b957d8e149279aa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, бийск
Происшествия, Алтайский край, Бийск
В Алтайском крае эвакуировали автовокзал
В Алтайском крае из-за провокации неизвестных пришлось эвакуировать автовокзал
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости.
Автовокзал пришлось эвакуировать в Алтайском крае из-за провокации неизвестных, действующих в интересах недружественных стран, за последние две недели в регионе пресекли более десятка таких угроз, сообщили
журналистам в краевой антитеррористической комиссии.
«
"Правоохранительные органы Алтайского края
пресекли волну провокаций на объектах транспорта в Бийске
… В течение последних двух недель субъектами, действующими в интересах недружественных стран, развернута волна провокаций. Злоумышленники посредством формирования технических угроз, а также распространения дезинформации о минировании и аварийных ситуациях пытались повлиять на работу объектов транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все угрозы были пресечены.
"Одна из таких провокаций сегодня вызвала необходимость эвакуации здания автовокзала в Бийске. За последние недели органы профилактики правоохранительной системы пресекли более десятка подобных угроз", - отмечают в комиссии.
Подчеркивается, что субъекты, действующие в интересах противника, пытаются вызвать, перегрузить правоохранительные органы, а также снять структуру и временные, технические параметры реагирования на комплексные угрозы.
"Правоохранительные органы Алтайского края выражают благодарность лицам, содействовавшим в профилактике угроз. А также напоминают, что хаотичное распространение непроверенной информации помогает врагу", - говорится в сообщении.