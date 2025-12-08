В Алтайском крае эвакуировали автовокзал

БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Автовокзал пришлось эвакуировать в Алтайском крае из-за провокации неизвестных, действующих в интересах недружественных стран, за последние две недели в регионе пресекли более десятка таких угроз, Автовокзал пришлось эвакуировать в Алтайском крае из-за провокации неизвестных, действующих в интересах недружественных стран, за последние две недели в регионе пресекли более десятка таких угроз, сообщили журналистам в краевой антитеррористической комиссии.

« "Правоохранительные органы Алтайского края пресекли волну провокаций на объектах транспорта в Бийске … В течение последних двух недель субъектами, действующими в интересах недружественных стран, развернута волна провокаций. Злоумышленники посредством формирования технических угроз, а также распространения дезинформации о минировании и аварийных ситуациях пытались повлиять на работу объектов транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все угрозы были пресечены.

"Одна из таких провокаций сегодня вызвала необходимость эвакуации здания автовокзала в Бийске. За последние недели органы профилактики правоохранительной системы пресекли более десятка подобных угроз", - отмечают в комиссии.

Подчеркивается, что субъекты, действующие в интересах противника, пытаются вызвать, перегрузить правоохранительные органы, а также снять структуру и временные, технические параметры реагирования на комплексные угрозы.