В Алтайском крае эвакуировали автовокзал
20:46 08.12.2025 (обновлено: 23:26 08.12.2025)
В Алтайском крае эвакуировали автовокзал
Автовокзал пришлось эвакуировать в Алтайском крае из-за провокации неизвестных, действующих в интересах недружественных стран, за последние две недели в регионе РИА Новости, 08.12.2025
происшествия, алтайский край, бийск
Происшествия, Алтайский край, Бийск
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Автовокзал пришлось эвакуировать в Алтайском крае из-за провокации неизвестных, действующих в интересах недружественных стран, за последние две недели в регионе пресекли более десятка таких угроз, сообщили журналистам в краевой антитеррористической комиссии.
«
"Правоохранительные органы Алтайского края пресекли волну провокаций на объектах транспорта в Бийске… В течение последних двух недель субъектами, действующими в интересах недружественных стран, развернута волна провокаций. Злоумышленники посредством формирования технических угроз, а также распространения дезинформации о минировании и аварийных ситуациях пытались повлиять на работу объектов транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все угрозы были пресечены.
"Одна из таких провокаций сегодня вызвала необходимость эвакуации здания автовокзала в Бийске. За последние недели органы профилактики правоохранительной системы пресекли более десятка подобных угроз", - отмечают в комиссии.
Подчеркивается, что субъекты, действующие в интересах противника, пытаются вызвать, перегрузить правоохранительные органы, а также снять структуру и временные, технические параметры реагирования на комплексные угрозы.
"Правоохранительные органы Алтайского края выражают благодарность лицам, содействовавшим в профилактике угроз. А также напоминают, что хаотичное распространение непроверенной информации помогает врагу", - говорится в сообщении.
ПроисшествияАлтайский крайБийск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала