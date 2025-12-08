Рейтинг@Mail.ru
Россияне жалуются Путину на пьяных водителей без ОСАГО
15:36 08.12.2025
Россияне жалуются Путину на пьяных водителей без ОСАГО
Россияне жалуются Путину на пьяных водителей без ОСАГО - РИА Новости, 08.12.2025
Россияне жалуются Путину на пьяных водителей без ОСАГО
Россияне присылают на прямую линию президента России Владимира Путина большое количество жалоб на пьяных водителей без полисов ОСАГО, которые становятся... РИА Новости, 08.12.2025
Россияне жалуются Путину на пьяных водителей без ОСАГО

Россияне шлют на прямую линию президента жалобы на пьяных водителей без ОСАГО

Регистрация полиса ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россияне присылают на прямую линию президента России Владимира Путина большое количество жалоб на пьяных водителей без полисов ОСАГО, которые становятся виновниками ДТП, рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
"У нас сейчас идет подготовка к прямой линии президента РФ, и тут очень много болезненных историй о том, что люди попали в ДТП на трассе, там были маленькие дети, были разбиты авто, и все это случилось по вине пьяного водителя, который ездит без ОСАГО", - сказала Лазарева, выступая на круглом столе по применению дорожных камер для контроля полиса ОСАГО.
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В России с 9 декабря расширят тарифный коридор по ОСАГО
28 ноября, 15:07
Она отметила, что такие жалобы поступают в большом количестве, в них рассказывается о судебных тяжбах, которые длятся годами.
"Вот этих обращений, которые мы видим к президенту РФ, очень много", - сообщила Лазарева.
По ее словам, эти проблемы могут быть решены, когда заработает система контроля наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры.
Центр утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Как утилизировать автомобиль в 2025 году: пошаговая инструкция
1 декабря, 23:24
Власти РФ планировали в текущем году запустить эксперимент по контролю за наличием полисов ОСАГО через дорожные камеры. Согласно поручению президента РФ, такие проверки должны были заработать в России к 1 ноября 2025 года.
В конце октября Национальная страховая информационная система (НСИС) уведомила ГИБДД о готовности к запуску проверок через дорожные камеры наличия у автовладельцев полисов ОСАГО.
Вместе с тем пока только первое чтение в Госдуме прошел законопроект, которым предлагается штрафовать собственника автомобиля за вождение без полиса ОСАГО только один раз в сутки вне зависимости от количества фиксаций нарушения камерами.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт рассказала об обращениях граждан зрелого возраста на прямую линию
6 декабря, 14:00
 
Заголовок открываемого материала