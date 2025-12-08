Рейтинг@Mail.ru
Жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 08.12.2025 (обновлено: 03:12 08.12.2025)
Жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы
авдеевка, турция, германия, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), европа, общество
Жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы

Поврежденные жилые дома в городе Авдеевка
Поврежденные жилые дома в городе Авдеевка
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Поврежденные жилые дома в городе Авдеевка. Архивное фото
АВДЕЕВКА (ДНР), 8 дек - РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки в ДНР возвращаются домой из Турции, а также Германии и других стран Европы, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав Каламайко.
"Люди возвращаются в свои дома. У нас неоднократные случаи того, как люди вернулись из Германии и Турции, неоднократные случаи возвращения людей из стран Европы. Люди сейчас вернулись в свои дома и проживают в населенном пункте Авдеевка", - сказал Каламайко.
Пострадавшие от обстрелов многоэтажные дома в Авдеевке
"Cпасла десятки жизней". С чем столкнулись жители Авдеевки
18 июля, 08:00
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
