Жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы
Жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы - РИА Новости, 08.12.2025
Жители освобожденной Авдеевки возвращаются из Европы
Жители освобожденной Авдеевки в ДНР возвращаются домой из Турции, а также Германии и других стран Европы, рассказал РИА Новости сержант полиции Вячеслав... РИА Новости, 08.12.2025
