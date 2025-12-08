Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные сорвали переброску резервов украинских боевиков у населенного пункта Кирилловка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По его данным, российские бойцы также отразили контратаку штурмовиков 225-го полка украинской армии к западу от Лимана.