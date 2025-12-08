Рейтинг@Mail.ru
Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 08.12.2025 (обновлено: 08:21 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/ataki-2060485331.html
Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области
Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2025
Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области
Российские военные сорвали переброску резервов украинских боевиков у населенного пункта Кирилловка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:18:00+03:00
2025-12-08T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d14e40c821c583f896b5c4cae82dc6d.jpg
https://ria.ru/20251208/svo-2060470537.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f097f541a342687037e0d1807821ecda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность

Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные сорвали переброску резервов украинских боевиков у населенного пункта Кирилловка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сорвана переброска резервов ВСУ на хатненский участок фронта. <...> Есть потери среди офицерского состава", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Армия разваливается": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
02:08
По его данным, российские бойцы также отразили контратаку штурмовиков 225-го полка украинской армии к западу от Лимана.
Харьковская область входит в зону ответственности группировок войск "Запад" и "Север". Как заявили в Минобороны, за сутки потери противника на этом участке фронта составили:
  • около 430 военных;
  • семь ББМ западного производства;
  • 21 автомобиль;
  • семь артиллерийских орудий;
  • станция РЭБ;
  • девять складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала