https://ria.ru/20251208/ataki-2060485331.html
Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области
Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2025
Российские военные атаковали подразделения ВСУ в Харьковской области
Российские военные сорвали переброску резервов украинских боевиков у населенного пункта Кирилловка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:18:00+03:00
2025-12-08T07:18:00+03:00
2025-12-08T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d14e40c821c583f896b5c4cae82dc6d.jpg
https://ria.ru/20251208/svo-2060470537.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f097f541a342687037e0d1807821ecda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность