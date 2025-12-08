https://ria.ru/20251208/astrakhan-2060562494.html
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:50:00+03:00
