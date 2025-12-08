Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
13:49 08.12.2025
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Астрахани ("Нариманово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
11:56
 
АстраханьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
