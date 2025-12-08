Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: создаем комфортные условия для учебы будущих врачей
Липецкая область
 
16:04 08.12.2025
Артамонов: создаем комфортные условия для учебы будущих врачей
Артамонов: создаем комфортные условия для учебы будущих врачей - РИА Новости, 08.12.2025
Артамонов: создаем комфортные условия для учебы будущих врачей
Молодежь все больше интересуется медициной, и задача Липецкой области – создать будущим врачам и медсестрам комфортные условия для учебы, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.12.2025
Артамонов: создаем комфортные условия для учебы будущих врачей

Артамонов: Липецкая область создает комфортные условия для учебы будущих врачей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Молодежь все больше интересуется медициной, и задача Липецкой области – создать будущим врачам и медсестрам комфортные условия для учебы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По итогам рабочего визита в Усмань глава области заявил, что в филиале Липецкого медицинского колледжа начался масштабный ремонт. Это первая серьезная реконструкция здания за 50 лет.
Он отметил, что работы проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В ходе ремонта в колледже заменят кровлю, инженерные коммуникации, реконструируют здание: построят теплый переход между корпусами для удобства студентов и преподавателей.
"Интерес молодежи к медицине растет, и наша задача – создать будущим врачам и медсестрам современные, комфортные условия для учебы. Мы целенаправленно создаем в регионе среду, в которой они смогут реализовать свой потенциал", – прокомментировал Артамонов.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Артамонов: Липецкая область в числе лидеров госпрограммы "Спорт России"
5 декабря, 17:00
 
Липецкая областьЛипецкая областьУсманьИгорь Артамонов
 
 
