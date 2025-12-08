https://ria.ru/20251208/artamonov-2060603883.html
Артамонов: создаем комфортные условия для учебы будущих врачей
2025-12-08T16:04:00+03:00
ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Молодежь все больше интересуется медициной, и задача Липецкой области – создать будущим врачам и медсестрам комфортные условия для учебы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По итогам рабочего визита в Усмань глава области заявил, что в филиале Липецкого медицинского колледжа начался масштабный ремонт. Это первая серьезная реконструкция здания за 50 лет.
Он отметил, что работы проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В ходе ремонта в колледже заменят кровлю, инженерные коммуникации, реконструируют здание: построят теплый переход между корпусами для удобства студентов и преподавателей.
"Интерес молодежи к медицине растет, и наша задача – создать будущим врачам и медсестрам современные, комфортные условия для учебы. Мы целенаправленно создаем в регионе среду, в которой они смогут реализовать свой потенциал", – прокомментировал Артамонов.