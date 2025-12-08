Артамонов: создаем комфортные условия для учебы будущих врачей

ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Молодежь все больше интересуется медициной, и задача Липецкой области – создать будущим врачам и медсестрам комфортные условия для учебы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По итогам рабочего визита в Усмань глава области заявил, что в филиале Липецкого медицинского колледжа начался масштабный ремонт. Это первая серьезная реконструкция здания за 50 лет.

Он отметил, что работы проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В ходе ремонта в колледже заменят кровлю, инженерные коммуникации, реконструируют здание: построят теплый переход между корпусами для удобства студентов и преподавателей.